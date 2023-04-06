Мрію можна було врятувати. Ексдиректору ДП Антонов висунули підозру у службовій недбалості: що відомо

При згадці про наш знищений літак АН-225 Мрія досі стає сумно. Це був найбільший літак у світі. Але на початку повномасштабного вторгнення російські військові знищили Мрію, яка була на аеродромі у Гостомелі. Ексдиректору ДП Антонов повідомили про підозру.

У Нацполіції зазначають, що через службову недбалість посадовця російські окупанти знищили нашу Мрію.

Підозра ексдиректору ДП Антонов: що відомо

Насамперед під час слідства виявилося, що експосадовець, попри застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на це повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце.

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Усе вказує на те, що були можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у Лейпциг (Німеччина).

Адже під час досудового розслідування встановили, що літак АН-225 Мрія напередодні військового вторгнення Росії в Україну був технічно справний, а на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту.

Утім, колишній генеральний директор ДП Антонов не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

В Офісі генпрокурора наголошують, що в результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищене, через це наша країна зазнала майже 8,5 млрд грн збитків.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Також слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, зокрема Ан-124 Руслан, які тоді перебували на території аеропорту.

За даними Офісу генпрокурора, ексдиректору ДП Антонов раніше повідомлялося про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Знищення літака АН-225 — велика втрата для української авіації, але ми не здаємося та маємо надії його відбудувати. Раніше у ДП Антонов розповіли, коли відбудують Мрію.

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Фото: Нацполіція