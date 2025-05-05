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Вдвое больше оружия для Украины: в Евросоюзе рассматривают новый способ помощи

Анастасия Грубрина, журналист сайта 05 мая 2025, 15:00
Европейский союз
Фото Pexels
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