Вдвое больше оружия для Украины: в Евросоюзе рассматривают новый способ помощи

Европейский Союз продолжает помогать Украине и оказывать гуманитарную и военную поддержку четвертый год подряд. Чтобы увеличить количество помощи, однако не увеличивать собственные расходы, там пришли к полезному и интересному выводу.

В частности, передавать Украине вдвое больше помощи за те же деньги. Об этом сообщил комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Детальнее о его заявлении и пользе для Украины — в материале.

Вдвое больше оружия для Украины: в ЕС предложили новый вид финансирования

Комиссар заявил, что Евросоюз может значительно усилить военную помощь для Украины путем закупки оружия у украинских производителей.

Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы можем очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украине.

Андрюс Кубилюс объяснил, что ЕС и США предоставляли Украине около €40 млрд военной помощи в год. Однако эту сумму можно потратить на закупку современных видов вооружения у украинских производителей.

По подсчетам ЕС, оружие украинского производства обходится примерно вдвое дешевле, чем производимое в США или ЕС.

Это фактически удвоило бы объем вооружения, которое Украина получает за те же 40 миллиардов евро. Реальная стоимость нашей поддержки вырастет до 80 миллиардов евро.

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В своем третьем сообщении Кубилюс отметил, что новый инструмент — кредиты безопасности ЕС, позволят государствам-членам Евросоюза финансировать оружие для Украины.

По его мнению, это способ достичь мира через силу.

Ранее к такому способу финансирования вооружения для Украины (путем закупки у наших производителей — ред.) прибегла Дания. После такого опыта украинские чиновники не раз призывали ЕС и США закупать эффективное и гораздо более дешевое оружие в Украине.

Для Украины у украинских производителей оружие покупают Дания, Чехия, Нидерланды и Норвегия. Литва собирается приобщиться в ближайшее время. Кроме того, Дания инвестирует в украинскую оборонку и первой начала совместное производство оружия.

Раньше мы рассказывали о резолюции об увеличении поддержки Украины.

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