Європейський Союз продовжує допомагати Україні та надавати гуманітарну та військову підтримку четвертий рік поспіль. Аби збільшити кількість допомоги, однак не збільшувати власних витрат, там дійшли корисного і цікавого висновку.

Зокрема, передавати Україні вдвічі більше допомоги за ті самі гроші. Про це повідомив комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Детальніше про його заяву та користь для України — в матеріалі.

Вдвічі більше зброї для України: в ЄС запропонували новий вид фінансування

Комісар заявив, що Євросоюз може значно посилити військову допомогу для України шляхом закупівлі зброї в українських виробників.

Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми можемо дуже швидко висунути переконливіші аргументи на користь миру — значно збільшивши нашу військову підтримку Україні.

Андрюс Кубілюс пояснив, що ЄС та США надавали Україні близько €40 млрд військової допомоги на рік. Однак цю ж суму можна витратити на закупівлю сучасних видів озброєння в українських виробників.

За підрахунками ЄС, зброя українського виробництва обходиться приблизно вдвічі дешевше ніж та, яку виготовляють у США чи ЄС.

Це фактично подвоїло б обсяг озброєння, яке Україна отримує за ті ж €40 мільярдів. Реальна вартість нашої підтримки зросте до €80 мільярдів.

У своєму третьому повідомленні Кубілюс зазначив, що новий інструмент — безпекові кредити ЄС, дозволять державам-членам Євросоюзу фінансувати зброю для України.

На його думку, це спосіб досягти миру через силу.

Раніше до такого способу фінансування озброєння для України (шляхом закупівлі у наших виробників — ред.) вдалася Данія. Після такого досвіду українські чиновники не раз закликали ЄС і США закуповувати ефективну та значно дешевшу зброю в Україні.

Для України в українських виробників зброю купують Данія, Чехія, Нідерланди та Норвегія. Литва збирається долучитися найближчим часом. Крім цього, Данія інвестує в українську оборонку та першою почала спільне виробництво зброї.

Раніше ми розповідали про резолюцію про збільшення підтримки України.

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