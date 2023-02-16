Европарламент принял резолюцию с призывом предоставить Украине истребители: что об этом известно

Сегодня, 16 февраля, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую предоставить Украине истребители. Кроме этого депутаты Европарламента призывают согласовать десятый пакет санкций против РФ, в документе также говорится об урегулировании конфискации активов России.

В резолюции, принятой к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, евродепутаты призвали серьезно рассмотреть вопрос о поставках Украине истребителей, вертолетов, соответствующих ракетных систем и значительного увеличения боеприпасов.

Резолюцию поддержали 444 депутата, против проголосовали 26, воздержались от голосования 37.

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Украина должна быть способна не только защитить себя, но и восстановить полный контроль над всей своей международно признанной территорией, — говорится на сайте Европарламента.

В этой же резолюции европарламентарии отметили, что российские активы, которые заморозил Евросоюз, должны быть использованы для восстановления Украины.

— Резолюция призывает страны-члены ЕС принять свой десятый пакет санкций против России и ее союзников до конца февраля и существенно расширить его сферу.

Заглядывая вперед, депутаты Европарламента требуют завершить разработку правового режима, позволяющего конфисковать российские активы, замороженные ЕС.

Затем эти активы должны быть использованы для восстановления Украины и компенсации жертвам войны, — подчеркнули в Европарламенте.

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Также депутаты подтверждают свою поддержку решения Европейского Совета предоставить Украине статус кандидата в ЕС прошлым летом. Кроме того, призывают Украину, Комиссию и Раду работать над началом переговоров о вступлении в ЕС в этом году.

Депутаты подчеркивают, что вступление в ЕС также остается процессом, основанным на заслугах соблюдения соответствующих процедур и условных критериев.

Напомним, что ранее Европарламент принял резолюцию по созданию трибунала над РФ. Детальнее об этом читай по ссылке.

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