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Європарламент ухвалив резолюцію із закликом надати Україні винищувачі: що про це відомо

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Лютого 2023, 17:00
Європарламент прийняв резолюцію із закликом надати Україні винищувачі: що відомо
Фото: Pexels

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