Європарламент ухвалив резолюцію із закликом надати Україні винищувачі: що про це відомо

Сьогодні, 16 лютого, Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає надати Україні винищувачі. Крім цього депутати Європарламенту закликають погодити десятий пакет санкції проти РФ, в документі також йдеться врегулювання конфіскації активів Росії.

В резолюції, ухваленій до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, євродепутати закликали серйозно розглянути питання про постачання Україні винищувачів, гвинтокрилів, відповідних ракетних систем і значного збільшення боєприпасів.

Резолюцію підтримали 444 депутати, проти проголосували 26, утрималися від голосування 37.

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Україна повинна бути здатною не тільки захистити себе, але й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією, — йдеться на сайті Європарламенту.

У цій же резолюції європарламентарі наголосили на тому, що російські активи, які заморозив Євросоюз, мають бути використані для відновлення України.

— Резолюція закликає країни-члени ЄС прийняти свій десятий пакет санкцій проти Росії та її союзників до кінця лютого та суттєво розширити його сферу.

Заглядаючи наперед, депутати Європарламенту вимагають завершити розробку правового режиму, який дозволяє конфіскувати російські активи, заморожені ЄС.

Потім ці активи мають бути використані для відновлення країни та компенсації жертвам війни, — наголосили у Європарламенті.

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Також депутати підтверджують свою підтримку рішення Європейської Ради надати Україні статус кандидата в ЄС минулого літа. Крім цього, закликають Україну, Комісію та Раду працювати над початком переговорів про вступ до ЄС цього року.

Депутати підкреслюють, що вступ до ЄС також залишається процесом, заснованим на заслугах із дотриманням відповідних процедур та умовних критеріїв.

Нагадуємо, що раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення трибуналу над РФ. Детальніше про це читай за посиланням.

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