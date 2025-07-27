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Лунный календарь рыбака на август 2025: когда летняя ночь дарит самые щедрые уловы

Мария Дзюба, редактор сайта 27 июля 2025, 15:30
Лунный календарь рыбака на август 2025: когда летняя ночь дарит самые щедрые уловы
Фото Pixabay

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