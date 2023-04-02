Украинские дети — несокрушимые герои с раннего возраста! Маленькая певица Анна-Мария Герман из городка Комарне Львовской области с начала полномасштабной войны собирает деньги для помощи военным.

Девочка незрячая, но благодаря своему таланту поет в разных городах, селах и церквях, занимаясь волонтерством. За год вторжения она собрала уже более 650 тысяч гривен.

Об этом сообщает Львовская районная государственная администрация в Facebook. Читай, что мотивировало ребенка заняться благотворительностью и что удалось купить военным на собранные деньги.

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На собранные Анной-Марией деньги удалось приобрести и передать для военных на фронт:

дрон;

автомобиль;

рации медицинской помощи;

одежду;

обувь;

термобелье;

продукты питания.

Сколько же непокоренности в этой хрупкой девочке! Кроме обучения, школьница занимается игрой на бандуре, участвует в разных конкурсах и получает призовые места, — пишут в администрации.

Брат девочки Богдан Бражник — военный, лечащийся после ранения. Так что юная певица хотела сделать как можно больше для украинских защитников, чтобы отблагодарить их.

С такими детьми можно не волноваться о будущем Украины, ведь они — наша надежда и вера, которая еще больше мотивирует бороться с врагом.

Поющая надежда Украины! Как юная волонтер из Львовской области собирает сотни тысяч гривен на ВСУ / 4 Фотографии

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