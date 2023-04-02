Українські діти — незламні герої з раннього віку! Маленька співачка Анна-Марія Герман з містечка Комарне, що на Львівщині, від початку повномасштабної війни збирає гроші для допомоги військовим.

Дівчинка незряча, але завдяки своєму таланту співає в різних містах, селах та церквах, займаючись волонтерством. За рік вторгнення вона зібрала вже понад 650 тисяч гривень.

Про це повідомляє Львівська районна державна адміністрація у Facebook. Читай, що мотивувало дитину зайнятись благодійністю та що вдалось купити для військових на зібрані гроші.

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На зібрані Анною-Марією гроші вдалось придбати та передати для військових на фронт:

дрон;

автомобіль;

рації медичної допомоги;

одяг;

взуття;

термобілизну;

продукти харчування.

Скільки ж нескореності у цій тендітній дівчинці! Окрім навчання, школярка займається грою на бандурі, бере участь у різних конкурсах і здобуває призові місця, — пишуть в адміністрації.

Брат дівчинки Богдан Бражник — військовий, який нині лікується після поранення. Тож юна співачка хотіла зробити якомога більше для українських захисників, щоб віддячити їм.

З такими дітьми можна не хвилюватись про майбутнє України, адже вони — наша надія та віра, яка ще більше мотивує боротись з ворогом.

Співуча надія України! Як юна волонтерка з Львівської області збирає сотні тисяч гривень на ЗСУ / 4 Фотографії

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