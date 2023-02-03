І підлітки можуть вершити великі справи: Микита Горбатенко залучає молодь до відбудови України

Українці — сильні люди. Навіть попри війну та вимушене переселення люди не втрачають віри в себе та впевнено крокують вперед до мрій та планів.

Наша наступна розповідь — саме про такого хлопця. У 15 років він активно займався громадською діяльністю на рідній Луганщині, в місті Кремінна. А у 18, переїхавши з окупованого міста до Черкаської області, став допомагати таким же вимушеним переселенцям адаптуватися до нового місця.

Про історію хлопця, його шлях та заснування ГО Чарівний пендель розповіла журналістка УП.Життя Вікторія Ярижко.

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У свої 18 Микита Горбатенко уже активно залучений до суспільно- та державотворчих процесів. Він — керівник ГО Чарівний пендель, голова Молодіжної ради при Кремінській міській раді, координатор при Кремінській міській військовій адміністрації по роботі з вимушеними переселенцями Кремінської громади, які оселилися у Черкаській області.

Зараз Микита допомагає переселенцям з різних куточків України акліматизуватися на новому місці. Намагається якнайширше залучити молодь країни до її відбудови та каже: ніколи не виникало бажання кудись виїхати чи втекти.

Уже 25 лютого він разом із колегами в організації уже допомагали переселенцям та місцевим із продуктами, ліками та одягом. Охочим долучитися до допомоги часто не було й 18 років.

При цьому Микита — студент відразу двох навчальних закладів. У Харківському національному університеті ХАІ він навчається за спеціальністю Публічне управління та адміністрування. А в Кремінському медичному коледжі опановує лікувальну справу.

Окупація Кремінної

Микита розповідає, що покинути місто вони довго не наважувалися. По-перше, Кремінна Луганської області дев’ять років було прифронтовим містом, тож місцеві звикли до звуків вибухів. Та коли вибухи вчувалися уже надто близько, стало зрозуміло: пересидіти напади росіян у підвалі не вдасться.

2 квітня Микита з рідними покинули Кремінну. Дорогою вони бачили багато розстріляних цивільних автівок. Уже 18 квітня хлопець дізнався про окупацію рідного дому.

До російського вторгнення у місті проживало понад 23 тисячі мешканців, близько 18 тисяч були змушені залишити рідні домівки.

Микита з родиною переїхали до Умані. З ними у місцевому гуртожитку оселилося ще 70 жителів Кремінної. Після переїзду люди вирішили допомагати місту, що прихистило їх.

Допомога Україні

Відомий парк Софіївка потребував прибиральників. 25 осіб пішли до керівництва парку та виявили бажання допомогти.

Також Микита заохочує молодь відновлювати Україну. Під його егідою реалізувався проект Діалоги перемоги. На меті — дати можливість молоді висловлювати ідеї, як відбудовувати країну, а також сформувати кілька проектів, які можна реалізувати у майбутньому.

ГО Чарівний пендель проводила кілька таких тренінгів у Дніпрі: там розповідали про бізнес-інструменти, які допоможуть Україні.

Будь-який бізнес можна навчити бути соціально важливим, — каже Микита.

— Наприклад, у Дніпрі ми показали учасникам тренінгу підприємство зі створення футболок. Кожен міг спробувати себе в цій ролі, шив футболку за власним дизайном. І це яскравий приклад соціально важливого бізнесу, потреба в якому стоїть особливо гостро під час війни.

Щоб допомогти переселенцям, Микита з колегами співпрацюють з іноземцями, отримують гранти, займаються організацією психологічної допомоги для людей.

Знайти безкоштовне навчання для майбутніх бізнесменів можна також на порталі Дія. Про це ми писали в нашому іншому матеріалі.

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