“Гра в довгу” — це про українську бізнес-освіту! Новий проект від Мінцифри

Бізнес — це одна з основ економіки країни. Саме в такий важкий час вітчизняний бізнес спрямував свої сили на допомогу ЗСУ та громадянам України. Але Міністерство цифрової трансформації пішло ще далі: відомо, що вже стартував другого сезону проекту Гра в довгу. Це — школа бізнес-освіти у смартфоні для всіх охочих.

Це серія коротких лекцій від викладачів Бізнес-школи Українського католицького університету, який входить у пʼятірку найкращих закладів ділової освіти за версією Forbes.

Хто може пройти курс бізнес-освіти від Мінцифри?

На курс може піти будь-хто, незалежно від віку, статі та місця проживання. Основна умова — бажання робити та розвивати український бізнес.

Зареєструватися для участі у курсі бізнес-освіти можна за посиланням. Курс проходить у застосунку Дія, категорії Дія.Бізнес.

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розповідає про основні принципи підприємництва;

дає ефективні інструменти бізнес-моделювання;

навчає презентувати власні думки та точку зору, оцінювати особисті лідерські якості.

Після кожної лекції учасники відповідатимуть на тести в чатботі Telegram та отримуватимуть рейтингові бали. 100 учасників із найкращими показниками відвідають велику фінальну подію та матимуть змогу отримати гранти на навчання у Бізнес-школі УКУ на суму $30 000, — повідомляють у Мінцифра.

Відомо, що перший сезон Гри в довгу відбувся ще під час пандемії та його переможець уже використовує свій приз — здобуває освіту MBA.

Про те, як відкрити успішний бізнес під час війни ми розповідали раніше. Особливо, якщо ти — жінка: покрокова інструкція для бізнеследі.

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