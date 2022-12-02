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“Гра в довгу” — це про українську бізнес-освіту! Новий проект від Мінцифри

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Грудня 2022, 08:00
Бізнес-освіта
Фото: Unsplash

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