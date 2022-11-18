Твоя робота

Навчатися можна й у Дії: про новий освітній проект та як серіали допомагають розвиватися

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Листопада 2022, 09:00
Освітній проект Дія
Фото: Unsplash

Більше новин
Торт на Новий рік — добірка смачних рецептів
Святковий і неймовірно смачний: рецепти торта на Новий рік
Що робити якщо зникло світло
Бути готовими до всього: що робити, якщо зникли електрика, вода та газ
Коли треба йти до гінеколога
Тривожні дзвіночки для жінки: гінекологиня розповіла, коли варто звертатися до лікаря
Як сформувати особистий бюджет
Як навчитися планувати особистий бюджет: правила легкої економії
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що робити якщо зникло світло
Бути готовими до всього: що робити, якщо зникли електрика, вода та газ
Дмитро Олійник
Якби не вони — не було б усього Харкова: історія бійців ТрО, які відбили росіян від міста
Форма для військових
Зігріти ЗСУ може кожен! Благодійні організації, які забезпечують фронт військовою формою
Карта бойових дій в Україні 17.11.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 18 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Відео
Карта бойових дій в Україні 17.11.2022 онлайн

Актуальна карта бойових дій в Україні 18 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:06
Перехоплені розмови окупантів: розповідають про загиблих
Сиди й молись! Дружина окупанта розповідає про загиблих російських військових в Україні
0:02:13
Макіївка
Майже нічого не залишилося! Як оговтується від окупації Макіївка на Луганщині
0:03:44
Катівні у Херсоні: як окупанти знущалися з людей
Я ніколи не чув, щоб люди так кричали — жахливі історії про катівні в Херсоні
0:04:09
Гаазький суд визнав винним Гіркіна у збитті боїнга МН17
Вирок, на який чекали вісім років: суд Гааги оголосив вердикт у справі про трагедію літака МН17
Обстріли 17 листопада
Ранкові обстріли 17 листопада: все, що відомо про ситуацію в містах України
Рамштайн-7: результати зустрічі та що обіцяють партнери Україні
Підсумки Рамштайн-7: партнери оголосили нові пакети військової допомоги Україні
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:23
Перехоплені розмови
“Нас дурять, обманюють!” Окупанти нарешті зрозуміли, за що воюють в Україні
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Більше відео
Як сформувати особистий бюджет
Читати далі
Як навчитися планувати особистий бюджет: правила легкої економії
Особливості працевлаштування неповнолітніх - з якого віку можна працювати
Читати далі
Ще не маєш 18 років, а вже хочеш заробляти? Дізнайся особливості працевлаштування неповнолітніх

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь