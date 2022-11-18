Навчатися можна й у Дії: про новий освітній проект та як серіали допомагають розвиватися

Освіта — це те, що якісно вирізняє нас від диких племен північного сусіда. І над удосконаленням власних знань кожному варто працювати не лише у закладах освіти, а й самотужки. І зараз це зробити стало ще легше!

В Міжнародний день студента Міністерство цифрової трансформації України вирішило привітати українську молодь! Відтепер на порталі Дія можна переглянути багато освітніх серіалів з різних сфер.

Це як міні-курс, після якого ви отримаєте сертифікат та підсилите власне резюме, — пояснюють у Дії.

Які серіали можна переглянути на порталі Дія

Ти зможеш дізнатися, як працюють продуктові IT-компанії та що потрібно для запуску власного цифрового продукту. А також здобудеш базові знання з продуктового IT, підприємництва та продакт-менеджменту.

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На платформі Дія.Освіта є більш як 90 освітніх серіалів на різноманітні теми, тож ти знайдеш цікаве саме для себе!

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