Учиться можно и в Дії: о новом образовательном проекте и как сериалы помогают развиваться

Образование — это то, что качественно отличает нас от диких племен северного соседа. И над усовершенствованием собственных знаний каждому следует работать не только в учебных заведениях, но и самостоятельно. И сейчас это сделать стало легче!

В Международный день студента Министерство цифровой трансформации Украины решило поздравить молодежь! Теперь на портале Дія можно посмотреть много образовательных сериалов из разных сфер.

Это как мини-курс, после которого вы получите сертификат и усилите свое резюме, — объясняют в Дії.

Какие сериалы можно посмотреть на портале Дія

Ты сможешь узнать, как работают продуктовые ИT-компании и что нужно для запуска собственного цифрового продукта. А также получишь базовые знания с продуктового ИT, предпринимательства и продакт-менеджмента.

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В этих материалах у тебя будет возможность рассмотреть базовые понятия программирования и выяснить, имеет ли значение CV и что для программиста важнее — soft или hard skills. В практических задачах курса каждый сможет написать свой первый код.

Погрузиться в мир диджитала и технологий можно именно с новыми цифровыми технологиями. Узнай, как стать диджитал-маркетологом, SMM-специалистом, разработчиком, UI/UX-дизайнером или бизнес-аналитиком. Больше — в сериале.

Узнай, как спланировать бюджет и сэкономить, отложить средства и накопить на любую вещь, как пользоваться кредитным лимитом и не платить проценты, как уберечь свои средства от кибермошенников.

Восстание машин — это миф или неизбежная реальность? Из курса ты поймешь, что такое искусственный интеллект, какая от него польза и есть ли риски.

Как с помощью современных технологий проверять новости на правдивость, какие заголовки являются ловушкой и что отличает качественную журналистику от желтой прессы — обо всем этом рассказывают в сериале.

На платформе Дія.Овіта есть более 90 образовательных сериалов на различные темы, так что ты найдешь интересное именно для себя!

Бесплатный образовательный хаб создал и поисковик Google: читай о программах и знаниях, которые тебе предлагает Google.

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