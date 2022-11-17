Учителя тоже учатся: что такое Цифрограм и кто его должен пройти

В этом году перед началом учебного процесса украинские педагоги проходили национальное тестирование по цифровой грамотности Цифрограм.

Это нужно для того, чтобы подтвердить свои навыки в цифровой части проведения занятий, потому что современный образовательный процесс вынужден полностью перейти на Zoom, Googl Meet и подобные платформы.

Подробнее о тесте Цифрограм, как он работает и как проходить тестирование — читай в материале.

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Что такое Цифрограм и как он работает

Год назад украинский образовательный процесс сделал еще один шаг вперед: Министерство цифровой трансформации совместно с МОН на портале Дія. Цифрова освіта запустили единый национальный тест для учителей и всех педагогов.

Платформа должна помочь учителям определить свой уровень цифровой грамотности и повысить его.

Цифрограм для учителей: как пройти

Для того чтобы пройти тест, нужно следовать пошаговой инструкции:

Войди в приложение Дія.

Выбери категорию Цифрограм.

Авторизуйся и начни тестирование.

После регистрации у тебя будет 40 минут, чтобы ответить на все вопросы.

Вопросы в тесте включают пять ключевых направлений для тех, кто проводит обучение на цифровых платформах:

цифровое ‌общество и учитель в нем;

профессиональное развитие учителя;

правильное использование и анализ цифровых ресурсов;

обучение и оценка учеников онлайн;

цифровая компетентность учеников и их развитие.

После прохождения теста учитель или педагог получит электронный сертификат, подтверждающий уровень его знаний. А для того, чтобы повысить уровень своих знаний, можно ознакомиться с лекциями на портале Дія. Цифрова освіта.

Но это еще не все возможности украинской Дії! Во время войны важной опцией стали военные облигации: что это такое и как их купить, рассказываем в материале.

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