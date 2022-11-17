Учителя тоже учатся: что такое Цифрограм и кто его должен пройти

В этом году перед началом учебного процесса украинские педагоги проходили национальное тестирование по цифровой грамотности Цифрограм.
Это нужно для того, чтобы подтвердить свои навыки в цифровой части проведения занятий, потому что современный образовательный процесс вынужден полностью перейти на Zoom, Googl Meet и подобные платформы.
Подробнее о тесте Цифрограм, как он работает и как проходить тестирование — читай в материале.
Год назад украинский образовательный процесс сделал еще один шаг вперед: Министерство цифровой трансформации совместно с МОН на портале Дія. Цифрова освіта запустили единый национальный тест для учителей и всех педагогов.
Платформа должна помочь учителям определить свой уровень цифровой грамотности и повысить его.
Платформа должна помочь учителям определить свой уровень цифровой грамотности и повысить его.
Для того чтобы пройти тест, нужно следовать пошаговой инструкции:
Вопросы в тесте включают пять ключевых направлений для тех, кто проводит обучение на цифровых платформах:
Pexels
После прохождения теста учитель или педагог получит электронный сертификат, подтверждающий уровень его знаний. А для того, чтобы повысить уровень своих знаний, можно ознакомиться с лекциями на портале Дія. Цифрова освіта.
Но это еще не все возможности украинской Дії! Во время войны важной опцией стали военные облигации: что это такое и как их купить, рассказываем в материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!