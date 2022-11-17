Учителі також вчаться: що таке Цифрограм та хто його має пройти

Цьогоріч перед початком навчання українські освітяни проходили національне тестування з цифрової грамотності — Цифрограм.
Це потрібно для того, щоб підтвердити свої навички у цифровій частині проведення занять, бо сучасний освітній процес змушений повністю перейти на Zoom, Googl Meet та подібні платформи.
Детальніше про Цифрограм, як він працює та як проходити тест — читай у матеріалі.
Рік тому український освітній процес зробив ще один крок уперед: Міністерство цифрової трансформації спільно з МОН на порталі Дія. Цифрова освіта запустили єдиний національний тест для вчителів та всіх освітян.
Платформа мала допомогти вчителям визначити свій рівень цифрової грамотності та підвищити його.
Платформа мала допомогти вчителям визначити свій рівень цифрової грамотності та підвищити його.
Для того щоб пройти тест, потрібно дотримуватися покрокової інструкції.
Запитання у тесті охоплюють п’ять ключових напрямів для тих, хто проводить навчання на цифрових платформах, зокрема:
Pexels
Після проходження тесту вчитель чи освітянин отримає електронний сертифікат, який підтверджує рівень його знань. А для того, щоб підвищити рівень своїх знань, можна ознайомитися з лекціями на порталі Дія. Цифрова освіта.
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