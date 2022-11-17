Учителі також вчаться: що таке Цифрограм та хто його має пройти

Цьогоріч перед початком навчання українські освітяни проходили національне тестування з цифрової грамотності — Цифрограм.

Це потрібно для того, щоб підтвердити свої навички у цифровій частині проведення занять, бо сучасний освітній процес змушений повністю перейти на Zoom, Googl Meet та подібні платформи.

Детальніше про Цифрограм, як він працює та як проходити тест — читай у матеріалі.

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Що таке Цифрограм та як він працює

Рік тому український освітній процес зробив ще один крок уперед: Міністерство цифрової трансформації спільно з МОН на порталі Дія. Цифрова освіта запустили єдиний національний тест для вчителів та всіх освітян.

Платформа мала допомогти вчителям визначити свій рівень цифрової грамотності та підвищити його.

Цифрограм для вчителів: як пройти

Для того щоб пройти тест, потрібно дотримуватися покрокової інструкції.

Зайди в застосунок Дія. Обери категорію Цифрограм. Авторизуйся та розпочни тестування. Після реєстрації у тебе буде 40 хвилин на, щоб відповісти на всі запитання.

Запитання у тесті охоплюють п’ять ключових напрямів для тих, хто проводить навчання на цифрових платформах, зокрема:

цифрове ‌суспільство та вчитель у ньому;

професійний розвиток вчителя;

правильне використання та аналіз цифрових ресурсів;

навчання та оцінювання учнів онлайн;

цифрова компетентність учнів та їхній розвиток.

Після проходження тесту вчитель чи освітянин отримає електронний сертифікат, який підтверджує рівень його знань. А для того, щоб підвищити рівень своїх знань, можна ознайомитися з лекціями на порталі Дія. Цифрова освіта.

Але це ще не всі можливості української Дії! Під час війни важливою опцією стали військові облігації: що це таке та як їх купити, розповідаємо у матеріалі.

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