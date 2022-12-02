“Игра в долгую” — это об украинском бизнес-образовании! Новый проект от Минцифры

Бизнес — это одна из основ экономики страны. Именно в столь тяжелое время отечественный бизнес направил свои силы на помощь ВСУ и гражданам Украины. Но Министерство цифровой трансформации пошло еще дальше: известно, что уже стартовал второй сезон проекта Игра в долгую. Это школа бизнес-образования в смартфоне для всех желающих.

Это серия коротких лекций от преподавателей Бизнес-школы Украинского католического университета, который входит в пятерку лучших учреждений делового образования по версии Forbes.

Кто может пройти курс бизнес-образования от Минцифры?

На курс может пойти кто угодно, независимо от возраста, пола и места жительства. Основное условие — желание делать и развивать украинский бизнес.

Зарегистрироваться для участия в курсе бизнес-образования можно по ссылке. Курс проходит в приложении Дія, категории Дія.Бізнес.

Сейчас также смотрят

Онлайн-проект Игра в долгую:

рассказывает об основных принципах предпринимательства;

дает эффективные инструменты бизнес-моделирования;

учит презентовать свои мысли и точки зрения, оценивать личные лидерские качества.

После каждой лекции участники будут отвечать на тесты в Telegram и получать рейтинговые баллы. 100 участников с лучшими показателями посетят большое финальное событие и получат гранты на обучение в Бизнес-школе УКУ на сумму $30 000, — сообщают в Минцифре.

Известно, что первый сезон Игры в долгую состоялся еще во время пандемии и его победитель уже использует свой приз — получает образование MBA.

О том, как открыть успешный бизнес во время войны, мы рассказывали раньше. Особенно, если ты женщина: пошаговая инструкция для бизнес-леди.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними событиями.