И подростки могут вершить великие дела: Никита Горбатенко привлекает молодежь к восстановлению Украины

Украинцы — сильные люди. Даже несмотря на войну и вынужденное переселение, люди не теряют веры в себя и уверенно шагают вперед к мечтам и планам.

Наш следующий рассказ — именно о таком парне. В 15 лет он активно занимался общественной деятельностью в родной Луганской области, в городе Кременная. А в 18, переехав из оккупированного города в Черкасскую область, он стал помогать таким же вынужденным переселенцам в адаптации к новому месту.

Об истории парня, его пути и основании ОО Волшебный пендель рассказала журналистка УП.Жизнь Виктория Ярыжко.

Сейчас также смотрят

В свои 18 Никита Горбатенко уже активно вовлечен в процессы общественного и государственного строительства. Он — руководитель ОО Волшебный пендель, председатель Молодежного совета при Кременском городском совете, координатор при Кременской городской военной администрации по работе с вынужденными переселенцами Кременской общины, которые поселились в Черкасской области.

Сейчас Никита помогает переселенцам из разных уголков Украины акклиматизироваться на новом месте. Пытается как можно шире вовлечь молодежь страны в ее восстановление и говорит: никогда не возникало желания куда-то уехать или убежать.

Уже 25 февраля он вместе с коллегами в организации уже помогали переселенцам и местным с продуктами, лекарствами и одеждой. Желающим приобщиться к помощи часто не было и 18 лет.

При этом Никита — студент сразу двух учебных заведений. В Харьковском национальном университете ХАИ он учится на специальности Публичное управление и администрирование. А в Кременском медицинском колледже осваивает лечебное дело.

Оккупация Кременной

Никита рассказывает, что покинуть город они долго не решались. Во-первых, Кременная Луганской области девять лет была прифронтовым городом, поэтому местные привыкли к звукам взрывов. Но когда взрывы слышались слишком близко, стало ясно: пересидеть нападение россиян в подвале не удастся.

2 апреля Никита с родными покинули Кременную. По дороге они видели много расстрелянных гражданских автомобилей. Уже 18 апреля он узнал об оккупации родного дома.

До российского вторжения в городе проживало более 23 тысяч жителей, около 18 тысяч были вынуждены покинуть родные дома.

Никита с семьей переехали в Умань. С ними в местном общежитии поселилось еще 70 жителей Кременной. После переезда люди решили помогать приютившему их городу.

Помощь Украине

В известный парк Софиевка требовались уборщики. 25 человек пошли к руководству парка и изъявили желание помочь.

Также Никита поощряет молодежь восстанавливать Украину. Под его эгидой был реализован проект Диалоги победы. Цель — дать возможность молодежи выражать идеи как восстанавливать страну, а также сформировать несколько проектов, которые можно реализовать в будущем.

ГО Волшебный пендель проводила несколько таких тренингов в Днепре: там рассказывали о бизнес-инструментах, которые помогут Украине.

Любой бизнес можно научить быть социально важным, — говорит Никита.

— К примеру, в Днепре мы показали участникам тренинга предприятие по созданию футболок. Каждый мог попробовать себя в этой роли, шил футболку по собственному дизайну. И это яркий пример социально важного бизнеса, потребность в котором стоит особенно остро во время войны.

Чтобы помочь переселенцам, Никита с коллегами сотрудничают с иностранцами, получают гранты, занимаются организацией психологической помощи людям.

Найти бесплатное обучение для будущих бизнесменов можно также на портале Дія. Об этом мы писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!