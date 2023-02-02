Втратила все, але не опустила руки — як підприємиця з Ірпеня відновлює справу свого життя

Навіть попри війну малий бізнес відроджується. Наталія Короткіна — приватна підприємниця з Ірпеня. До війни вона мала крамницю, піцерію, кондитерську, влаштовувала для малечі майстер-класи із приготування солодощів.

Після приходу росіян жінка втратила все. Залишилась без жодного джерела заробітку і в розпачі. Утім Наталія не здалась. Попри все вона взялась крок за кроком відновлювати те, чого її позбавив ворог.

Бізнесвумен уже відкрила свій новий магазин. Покупців, каже, зараз мало, однак це чи не єдина крамниця в цьому районі Ірпеня. Поруч — жодного вцілілого будинку. Пригадує, як після окупації наважилася відновити бізнес.

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Після повернення до Ірпеня жінка одразу ж взялась до роботи. Знайшла приміщення. Близько місяця розгрібала разом з напарницею завали. За кредитні кошти закупила перші партії товару й закрутилось.

Грошей не було зовсім. Кредит ніхто не скасовував. Пішла зняла гроші з однієї та іншої кредитної картки — вклала в товар, ризикуючи, — ділиться Наталія.

Потроху почали з’являтись у магазині мешканці сусідніх будинків. Зростав і попит. Однак ситуація й досі скрутна. Прибуток становить лише 30% від довоєнного часу.

— Але мене навіть тішить те, що в мене є оформлені люди, які отримують зарплату. Я плачу податки, не сиджу на місці, не збираюсь нікуди виїжджати. Тому що я маю бути корисна сьогодні на цьому місці, — каже підприємиця.

Навесні вона з напарницею планують відновити ще й студію та піцерію.

Як показав час, українці не сидять у Європі, склавши руки: чимало людей започатковують власну справу. Дивись, як українки відкривають бізнес у Польщі.

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