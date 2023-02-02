Потеряла все, но не опустила руки — как предпринимательница из Ирпеня возобновляет дело своей жизни

Даже, несмотря на войну, малый бизнес возрождается. Наталья Короткина — частная предпринимательница из Ирпеня. До войны она имела магазин, пиццерию, кондитерскую, устраивала для малышей мастер-классы по приготовлению сладостей.

После прихода россиян женщина потеряла все. Осталась без источника заработка и в отчаянии. Впрочем, Наталья не сдалась. Несмотря на все, она взялась шаг за шагом восстанавливать то, чего ее лишил враг.

Бизнесвумэн уже открыла свой новый магазин. Покупателей, говорит, сейчас мало, однако это едва ли не единственный магазин в этом районе Ирпеня. Рядом — ни одного уцелевшего дома. Помнит, как после оккупации решилась возобновить бизнес.

Сейчас также смотрят

После возвращения в Ирпень женщина сразу же приступила к работе. Нашла помещение. Около месяца разгребала вместе с напарницей завалы. За кредитные средства закупила первые партии товара и завертелось.

Денег не было совсем. Кредит никто не отменял. Пошла сняла деньги с одной и другой кредитной карты — вложила в товар, рискуя, — делится Наталья.

Понемногу стали появляться в магазине жители соседних домов. Возрос и спрос. Однако ситуация до сих пор сложная. Прибыль составляет всего 30% от довоенного времени.

— Но меня даже радует то, что у меня есть оформленные люди, получающие зарплату. Я плачу налоги, не сижу на месте, не собираюсь никуда уезжать. Потому что я должна быть полезна сегодня на этом месте, — говорит предпринимательница.

Весной она с напарницей планируют восстановить студию и пиццерию.

Как показало время, украинцы не сидят в Европе, сложа руки: многие начинают собственное дело. Смотри, как украинки открывают бизнес в Польше.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!