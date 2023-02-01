Открыли кофейни, несмотря на оккупацию, и творили “военную романтику”: история херсонцев

Война перечеркнула планы многих украинцев. Известно, что война также стала для некоторых людей катализатором. Например, многие даже не представляли, что станут волонтерами, перебазируют свое производство на помощь армии или откроют кафе в оккупации.

Алиса Истомина родом из Херсона. Она — совладелица кофеен More Coffee и GGC в Херсоне. Elle UA расспросили девушку о ее жизни после 24 февраля 2022 года, ситуации в Херсоне и как она решилась открыть кофейню во время оккупации города.

Кризис дает толчок

Алиса говорит: импульс открыть что-то свое был у ее парня. Ведь и она, и он всю жизнь были наемными работниками, поэтому амбиции начали одерживать верх.

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— Мы не выезжали, потому что боялись неизвестности. Не было зеленых коридоров. А еще боялись за родителей и наше имущество.

Мы решили пересидеть, переждать в своих стенах, потому что были глубоко убеждены, что это не навсегда, хотя оккупанты навязывали нам другое.

Сложнее всего, признается Алиса, было в марте. Тогда приходилось отстаивать огромные очереди за хлебом, не говоря уже и о чем-то более изысканном. В аптеках практически не было лекарств. Но в конце мая пара увидела кафе: его владельцы выехали из города и пытались продать бизнес. Цена была привлекательной — потому что желающих мало.

Девушка рассказывает, что тогда начались проблемы со связью. Оккупанты уже блокировали украинские SIM-карты, доступа к интернету практически не было. Наверное, поэтому владельцы и хотели продать бизнес — управлять кафе дистанционно не могли.

— А мы давно мечтали о собственном заведении. И хотя это кафе было маленьким, мы решились, — вспоминает Алиса.

Сначала работали вдвоем с парнем. Потом пригласили подругу, которая уже работала баристой.

Тогда парень стал заниматься исключительно закупками. У него, как говорит Алиса, есть талант: доставать даже самые редкие вещи из любого ресурса. А в оккупации редкой стала даже вода. Он даже договаривался с перевозчиками и продавцами с территорий, которые контролировала Украина. С того времени использовали только отечественный кофе.

Когда негде было купить молока, то ездили за ним к бабушкам, по селам. А потом говорили: ВСУ должны освободить Херсон, потому что запасов только до ноября осталось.

— Я слушала Буданова и говорила: в ноябре все это закончится.

И вот Дима говорит мне в первых числах: “У нас осталось запасов на неделю, что делать дальше — не знаю. Если нас не освободят, то все, закрываемся”. И нас таки освободили. И нам всего хватило.

Уже в сентябре пара решилась купить еще одно кафе, которое также выставили на продажу. Сейчас девушка анализирует и говорит: им повезло, что оккупанты не “отжали” их бизнес так, как это делали со многими другими людьми.

Были моменты, когда россияне приходили и настаивали на переоформлении кафе в соответствии с российским законодательством. Алиса и Дмитрий подыгрывали: мол, скоро все сделают. Сами же планировали держаться украинской стороны как можно дольше.

— Они потом еще и к нам на кофе ходили. И ты им ничего не сделаешь, потому что они с автоматами.

Варили кофе на мангале

После ухода россияне подорвали все коммуникации для города. Алиса говорит, что тогда Херсон три недели жил без воды, света, газа. Мылись в нагретой дождевой воде, а пили воду со скважины.

Тогда пришлось закрыть первое кафе. Второе, находившееся в соседнем доме, они не закрыли: вынесли на улицу мангал, поставили перед домом и варили кофе в турке прямо на огне.

К нам приходили люди и приносили даже собственную посуду и продукты. Были и военные ВСУ, и они всегда пытались заплатить. Такой военный вайб — кофе на мангале, а по кругу стояли стулья.

Сейчас Алиса временно уехала в Одессу. Но ее парень продолжает заниматься бизнесом. Она говорит, что в некоторых районах Херсона только сейчас появляется свет, поэтому владельцы кафе закупили генераторы: так люди смогут приходить и погреться, и поесть, и зарядить гаджеты.

Херсонцы, несмотря ни на что, пытаются жить и помогать друг другу. Многие уехали, но недалеко — все верят и ждут своего возвращения в родной дом.

Алиса говорит: стоит не бояться своих мечтаний и действовать по сердцу даже тогда, когда вокруг падают ракеты. Возможно, эта мечта будет спасать не только тебя.

Если эта история откликнулась тебе, читай советы экспертов, как открыть собственный бизнес во время войны и что для этого необходимо. Об этом мы писали в другом материале.

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