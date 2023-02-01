Интервью

Открыли кофейни, несмотря на оккупацию, и творили “военную романтику”: история херсонцев

Виктория Мельник, редактор сайта 01 февраля 2023, 08:00
Кофейня в Херсоне

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