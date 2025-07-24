Митинг в Киеве сегодня: где будут собираться протестующие против закона 12414

Уже третий день новостная лента и все соцсети не утихают от призывов к протестам против закона №12414, по которому ликвидировали независимость НАБУ и САП. Киевляне, а также жители всех других городов и областей, сегодня собираются на третий день мирных протестов.

Где будут собираться протестующие в Киеве и других городах Украины — подробно рассказываем в материале.

Митинг в Киеве сегодня, 24 июля

Сегодня, вероятнее всего, протестующие соберутся на тех же местах.

Киев, под театром Ивана Франко

Харьков, сад Шевченко

Одесса, напротив Городского сада

Львов, под памятником Шевченко

Черновцы, Центральная площадь

Запорожье, бульвар Шевченко

Винница, Майдан Небесной Сотни

Хмельницкий под кинотеатром им. Шевченко

Кременчуг, возле Бабаева

Днепр, под ОВА

Чернигов, под ОВА

Ужгород, площадь Почтовая

Черкассы, Соборная площадь

Кривой Рог, Парк Героев

Больше локаций можно найти в популярных каналах и группах твоего города. Также люди договариваются в соцсети X, где будут собираться.

Вчера украинцы также собирались под посольством Украины в Варшаве.

Традиционно люди собираются после рабочего дня с 18:00 и на 20:00.

Как прошел второй день протестов

Корреспондент Факты ICTV Олег Корниенко и сам присоединился к протестам.

На митинг приходили украинцы вместе с детьми, животными, целыми семьями. Несмотря на то, что президент подписал скандальный законопроект, митингующие продолжили собираться у театра им. Франко.

На протесты приходят молодые люди, военные и ветераны, взрослые с детьми, и даже пенсионеры. Сейчас Верховная Рада и депутаты еще имеют возможность отменить закон. Для этого хватит около 45 голосов.

В Киеве на протестах вчера собралось несколько тысяч человек. Люди требовали отмены закона и независимости для антикоррупционных органов, скандировали против узурпации власти и диктатуры.

Сегодня мы первый день здесь, мы просто из Вышгорода и поздно узнали. Это мои сыночки, их папа на фронте почти два года, на Покровском направлении, – говорит протестующая Анна.

Женщина делится, что уже обсуждала с детьми этот закон, и им невозможно не объяснить, что происходит в стране. Анна добавила, что такие законы чувствуются особенно остро, ведь за нас гибнут военные, а в тылу принимают законы, которые “на голову не налезают”.

Активно приобщается к протестам и Львов. Факты ICTV Оксана Ясницкая сообщила, что в центр Львова собирается все больше людей.

Ранее мы рассказывали о подробностях закона, отобравшего независимость САП и НАБУ.

Фото: X

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