Мітинг у Києві сьогодні: де збиратимуться протестувальники проти закону 12414

Уже третій день стрічка новин та всі соцмережі не вщухають від закликів до протестів проти закону №12414, за яким ліквідували незалежність НАБУ і САП. Кияни, а також жителі всіх інших міст і областей, сьогодні збираються на третій день мирних протестів.

Де сьогодні збиратимуться протестувальники у Києві та інших містах України — детально розповідаємо в матеріалі.

Мітинг у Києві сьогодні, 24 липня

Сьогодні, найімовірніше, протестувальники зберуться на тих самих місцях. Нагадаємо, вчора, 23 липня, мітинги пройшли за такими адресами:

Київ, під театром Івана Франка

Харків, сад Шевченка

Одеса, навпроти міського саду

Львів, під пам’ятником Шевченку

Чернівці, Центральна площа

Запоріжжя, бульвар Шевченка

Вінниця, Майдан Небесної Сотні

Хмельницький, під кінотеатром ім. Шевченка

Кременчук, біля Бабаєва

Дніпро, під ОВА

Чернігів, під ОВА

Ужгород, площа Поштова

Черкаси, Соборна площа

Кривий Ріг, Парк Героїв

Більше локацій можна знайти у популярних каналах і групах твого міста. Також люди домовляються в соцмережі X, де та о котрій збиратимуться.

Учора українці також збиралися під посольством України у Варшаві.

Традиційно люди збираються після робочого дня, з 18:00 та на 20:00.

Як пройшов другий день протестів

Кореспондент Факти ICTV Олег Корнієнко і сам долучився до протестів. Він поділився, що раз на 10 років влада змушує українців виходити на вулиці: 2004, 2014, 2025.

На мітинг приходили українці разом із дітьми, тваринами, цілими сім’ями. Попри те, що президент підписав скандальний законопроект, мітингувальники продовжили збиратися біля театру Франка.

На протести приходить молодь, військові та ветерани, дорослі з дітьми, і навіть пенсіонери. Нині Верховна Рада і депутати ще мають можливість скасувати закон. Для цього вистачить близько 45 голосів.

У Києві на протестах учора зібралися кілька тисяч людей. Люди вимагали скасування закону і незалежності антикорупційних органів, скандували проти узурпації влади та диктатури.

Сьогодні ми перший день тут, ми просто з Вишгорода і пізно дізналися. Це мої синочки, їхній тато на фронті майже два роки, на Покровському напрямку, — каже протестувальниця Анна.

Жінка ділиться, що вже обговорювала з дітьми цей закон, і їм неможливо не пояснити, що відбувається в країні. Анна додала, що такі закони відчуваються особливо гостро, адже за нас гинуть військові, а в тилу ухвалюють закони, які “на голову не налазять”.

Активно долучається до протестів і Львів. Журналістка Факти ICTV Оксана Ясницька повідомила, що до центру Львова сходиться все більше людей. Вони висловлюють незадоволення владою і закликають чиновників накласти вето на закон.

Раніше ми розповідали про подробиці закону, який відібрав незалежність САП і НАБУ.

Фото: X

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