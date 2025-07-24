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Мітинг у Києві сьогодні: де збиратимуться протестувальники проти закону 12414

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 24 Липня 2025, 12:00
Мітинг у Києві сьогодні

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