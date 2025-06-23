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250 мл безопасности: Нацгвардия обеспечивает бойцов водой в дой-паках

Анастасия Жиденко, редактор сайта 23 июня 2025, 22:00
система снабжения водой
Фото Национальная гвардия Украины

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