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250 мл безпеки: Нацгвардія забезпечує бійців водою в дой-паках

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 23 Червня 2025, 22:00
система постачання води
Фото Національна гвардія України

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