Журналист Суспільного Юрий Макаров сам ударил себя ножом: полиция закрыла дело

Свобода слова в Украине — то, к чему годами стремятся люди и журналисты. Но за правду, к сожалению, в нашей стране по-прежнему можно пострадать. Нападения на журналистов в Украине не редкость. Редакция Суспільне сообщила о нападении на журналиста Юрия Макарова. Неизвестный ударил его ножом. Обновлено 31 июля 2025: киевская полиция завершила досудебное расследование по делу о нападении на журналиста. Однако по результатам экспертного исследования оказалось, что Юрий Макаров нанес себе ножевое ранение самостоятельно, имея острую реакцию на стресс. В Национальной полиции сообщили, что по выводам экспертов, все вещи с места происшествия принадлежат только потерпевшему.Юрий Макаров признал выводы экспертизы. Уголовное производство закрыли. Суспільне обнародовало заявление с благодарностью Национальной полиции за профессионализм и тщательную работу. Также редакция призвала поддержать Юрия Макарова. Мы просим поддержки для Юрия Макарова, талантливого журналиста и автора проектов, чьи работы смотрят и будут смотреть поколения украинцев. На его физическое и психологическое состояние повлияла война и ее последствия. Журналист прошел необходимое лечение и остается на связи с близкими. Напомним, 21 мая мужчина опубликовал извинения на своей странице, однако сейчас это сообщение недоступно. Нападение на журналиста Юрия Макарова По информации полиции Киева, нападение произошло в Соломенском районе Киева вечером 16 апреля. Нападающий атаковал журналиста вблизи одного из жилых комплексов. Макарова после нападения госпитализировали, он в тяжелом состоянии. Сейчас полиция работает над задержанием злоумышленника. По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. На месте преступления полиция изъяла нож и другие вещественные доказательства. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). В редакции Суспільного сообщили, что по состоянию на данный момент угрозы жизни журналиста нет. Впоследствии появилось первое фото Юрия в больнице. Его опубликовала бывшая член правления Суспільного Татьяна Кисельчук. Юрий Владимирович передает всем теплые поздравления. С ним все хорошо, учитывая контекст. Шутит, как всегда. Говорим: “Юра, а если это рука Кремля?” Юра: “Ну тогда у них драматические проблемы с кадрами.” Читать по теме Что делать, если видишь на улице раненого, и почему его не стоит трогать сразу — Надійні поради Почему нельзя трогать человека, который не отзывается и не шевелится? Полезные советы от Надежды Матвеевой. Сотрудники редакции призвали министра внутренних дел Игоря Клименко взять дело под личный контроль. Юрий Макаров – известный украинский журналист. Он возглавлял редакцию телеканала UA: Перший, журнал Український тиждень. Вел несколько программ на телеканале 1+1. Также Юрий возглавлял комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко до 2023 года. Входит в украинский ПЕН, заслуженный журналист Украины. Ранее мы рассказывали о нападении на Демьяна Ганула. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Киев, Полиция Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter