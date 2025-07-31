Журналист Суспільного Юрий Макаров сам ударил себя ножом: полиция закрыла дело

Свобода слова в Украине — то, к чему годами стремятся люди и журналисты. Но за правду, к сожалению, в нашей стране по-прежнему можно пострадать. Нападения на журналистов в Украине не редкость. Редакция Суспільне сообщила о нападении на журналиста Юрия Макарова. Неизвестный ударил его ножом.

Обновлено 31 июля 2025: киевская полиция завершила досудебное расследование по делу о нападении на журналиста. Однако по результатам экспертного исследования оказалось, что Юрий Макаров нанес себе ножевое ранение самостоятельно, имея острую реакцию на стресс.

В Национальной полиции сообщили, что по выводам экспертов, все вещи с места происшествия принадлежат только потерпевшему.

Юрий Макаров признал выводы экспертизы. Уголовное производство закрыли. Суспільне обнародовало заявление с благодарностью Национальной полиции за профессионализм и тщательную работу. Также редакция призвала поддержать Юрия Макарова.

Мы просим поддержки для Юрия Макарова, талантливого журналиста и автора проектов, чьи работы смотрят и будут смотреть поколения украинцев. На его физическое и психологическое состояние повлияла война и ее последствия.

Журналист прошел необходимое лечение и остается на связи с близкими. Напомним, 21 мая мужчина опубликовал извинения на своей странице, однако сейчас это сообщение недоступно.

Нападение на журналиста Юрия Макарова

По информации полиции Киева, нападение произошло в Соломенском районе Киева вечером 16 апреля. Нападающий атаковал журналиста вблизи одного из жилых комплексов. Макарова после нападения госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция работает над задержанием злоумышленника.

По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений.

На месте преступления полиция изъяла нож и другие вещественные доказательства. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

В редакции Суспільного сообщили, что по состоянию на данный момент угрозы жизни журналиста нет.

Впоследствии появилось первое фото Юрия в больнице. Его опубликовала бывшая член правления Суспільного Татьяна Кисельчук.

Юрий Владимирович передает всем теплые поздравления. С ним все хорошо, учитывая контекст. Шутит, как всегда. Говорим: “Юра, а если это рука Кремля?” Юра: “Ну тогда у них драматические проблемы с кадрами.”

Сотрудники редакции призвали министра внутренних дел Игоря Клименко взять дело под личный контроль.

Юрий Макаров – известный украинский журналист. Он возглавлял редакцию телеканала UA: Перший, журнал Український тиждень. Вел несколько программ на телеканале 1+1.

Также Юрий возглавлял комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко до 2023 года. Входит в украинский ПЕН, заслуженный журналист Украины.

Ранее мы рассказывали о нападении на Демьяна Ганула.

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