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Журналіст Суспільного Юрій Макаров сам вдарив себе ножем: поліція закрила справу

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 31 Липня 2025, 13:45
Напад на Юрія Макарова

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