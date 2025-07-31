Журналіст Суспільного Юрій Макаров сам вдарив себе ножем: поліція закрила справу

Свобода слова в Україні — те, до чого роками прагнуть люди та журналісти. Та за правду, на жаль, у нашій країні досі можна постраждати. Напади на журналістів в Україні не є рідкістю. Редакція Суспільне повідомила про напад на журналіста Юрія Макарова. Невідомий уразив його ножем.

Оновлено 31 липня 2025 року: київська поліція завершила досудове розслідування у справі про напад на журналіста. Однак за результатами експертного дослідження виявилося, що Юрій Макаров завдав собі ножового поранення самостійно, маючи гостру реакцію на стрес.

У Національній поліції повідомили, що за висновками експертів, усі речі з місця події належать тільки потерпілому.

Юрій Макаров визнав висновки експертизи. Кримінальне провадження закрили. Суспільне оприлюднило заяву із вдячністю Національній поліції за професійність та ретельну роботу. Також редакція закликала підтримати Юрія Макарова.

Ми просимо підтримки для Юрія Макарова — талановитого журналіста й автора проектів, чиї роботи дивляться і будуть дивитися покоління українців. На його фізичний і психологічний стан вплинула війна та її наслідки.

Журналіст пройшов необхідне лікування і лишається на зв’язку з близькими. Нагадаємо, 21 травня чоловік опублікував вибачення на своїй сторінці, однак нині цей допис недоступний.

Напад на журналіста Юрія Макарова

За інформацією поліції Києва, напад трапився у Солом’янському районі Києва ввечері 16 квітня. Нападник атакував журналіста поблизу одного із житлових комплексів. Макарова після нападу госпіталізували, він у важкому стані.

Нині поліція працює над затриманням зловмисника.

За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події. Постраждалим виявився 69-річний киянин, працівник однієї з національних медіаустанов.

На місці злочину поліція вилучила ніж та інші речові докази. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження)

У редакції Суспільного повідомили, що станом на зараз загрози життю медійника немає.

Згодом з’явилося перше фото Юрія у лікарні. Його опублікувала колишня членкиня правління Суспільного Тетяна Кисельчук.

Юрій Володимирович передає всім теплі вітання. З ним все добре, враховуючи контекст. Жартує, як завжди. Кажем: “Юра, а якщо це рука Кремля?” Юра: “Ну тоді в них драматичні проблеми з кадрами.”

Працівники редакції закликали міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка взяти справу під особистий контроль.

Юрій Макаров — відомий український журналіст. Він очолював редакцію телеканалу UA: Перший, журнал Український тиждень. Вів кілька програм на телеканалі 1+1.

Також Юрій очолював комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка до 2023 року. Входить до українського ПЕН, заслужений журналіст України.

Раніше ми розповідали про напад на Дем’яна Ганула.

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