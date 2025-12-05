Netflix покупает Warner Bros и HBO за 82 миллиарда долларов: детали исторического соглашения

Медиарынок всколыхнула настоящая сенсация. Стриминговый гигант Netflix и корпорация Warner Bros Discovery официально объявили о заключении окончательного соглашения. Согласно ему, Netflix поглощает ключевые активы WBD — легендарные киностудии Warner Bros, а также телевизионный бизнес, включая HBO и стриминг HBO Max.

От Игры престолов до Вселенной DC: какие франшизы перейдут к Netflix

Общая стоимость этого исторического поглощения оценивается в 82,7 миллиарда долларов. Фактически, под одной крышей окажутся Гарри Поттер, Игра престолов и вселенная DC вместе с Очень странными делами и Игрой в кальмара.

Согенеральный директор Netflix Тед Сарандос не скрывает амбиций касательно этого объединения:

— Наша миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать мир. Объединяя невероятную библиотеку шоу и фильмов Warner Bros — от вневременной классики, такой как Касабланка та Громадянин Кейн, до современных любимцев, таких как Гарри Поттер и Друзі, — с нашими культурно-определяющими названиями, такими как Дуже дивні справи, Мисливці на демонів и Гра в Кальмарів, мы сможем делать это еще лучше, — рассказали в компании.

Когда ждать перемен: график закрытия сделки и реструктуризация активов

Важно отметить, что перед закрытием сделки Warner Bros. Discovery должна пройти через процесс разделения. Подразделение глобальных телесетей (Discovery Global), куда входят каналы новостей и спорта (в частности CNN, TNT Sports, Eurosport), будет выделено в отдельную публичную компанию. Netflix же забирает себе именно развлекательную часть — студии и стриминг.

Грег Питерс, второй со генеральный директор Netflix, подчеркивает экономические перспективы слияния:

Это приобретение улучшит наши предложения и ускорит развитие нашего бизнеса на десятилетия вперед Warner Bros.

Финансовые детали исторического соглашения Netflix и WBD

Акционеры WBD получат комбинированную выплату: $23,25 наличными и $4,50 акциями Netflix за каждую свою акцию.

Со своей стороны, глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав назвал это событие идеальным сценарием для сохранения культурного наследия студии:

Сегодняшнее заявление объединяет две лучшие компании по созданию историй в мире, чтобы предложить еще большему количеству людей развлечения, которые они любят смотреть больше всего.

Ожидается, что все бюрократические процедуры, включая разделение активов WBD, будут завершены к третьему кварталу 2026 года. Так что уже совсем скоро медиаландшафт планеты изменится навсегда.

