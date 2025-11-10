Почему соучредитель Netflix никогда не работал после 17:00 во вторник — удивительная история

Я усердно работал на протяжении всей своей карьеры, чтобы сохранить свою жизнь сбалансированной с работой, — вспоминает Рендольф в старом посте на LinkedIn.

Более тридцати лет он придерживался строгого вторничного отключения. Дождь или солнце, встречи или звонки — ничто не могло помешать провести вечер со своим лучшим другом.

Они могли пойти в кино, на ужин или просто прогуливаться по городу. Этот маленький ритуал помогал Рендольфу оставаться в здравом уме даже во время стремительного роста Netflix.

Интенсивная работа вместо баланса

Такой подход редкость среди генеральных директоров. Соосновательница Scale AI Люси Го часто работает с утра до поздней ночи. В 30 лет она стала миллиардером благодаря 5% доле в компании по искусственному интеллекту.

У меня, вероятно, нет баланса между работой и личной жизнью, для меня работа на самом деле не похожа на работу. Я люблю выполнять ее. Если вы чувствуете потребность в балансе, возможно, вы не на той работе, — говорит Го.

Сходной позиции придерживается CEO Cerebras Эндрю Фельдман.

Он уверен, что крупные прорывы и проекты, которые определяют поколение, невозможно реализовать, работая по стандартному графику:

Это неправда, что можно достичь величия, работая 38 часов в неделю и соблюдая баланс.

Границы работы и жизни тоже важны

В то же время некоторые CEO подчеркивают важность личных границ. Джейми Даймон из JPMorgan советует молодым лидерам не забывать о теле, разуме и отношениях:

Вам нужно заботиться о своем разуме, теле, духе, душе, друзьях и здоровье. Это ключ к успеху, — отмечает он.

Это напоминает, что даже на высоких должностях важно не терять человеческий баланс и время на восстановление.

Поддержка здоровых привычек, отдыха и близких людей помогает лидерам оставаться эффективными и принимать взвешенные решения.

