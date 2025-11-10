Чому співзасновник Netflix ніколи не працював після 17:00 у вівторок — дивовижна історія

Бізнес-лідери часто сперечаються про те, чи можливо поєднувати роботу і особисте життя. Для співзасновника Netflix Марка Рендольфа відповідь була простою: щовівторка о 17:00 він залишав офіс і ніколи не порушував цього правила. Про це пише Fortune.

Я наполегливо працював протягом усієї своєї кар’єри, щоб зберегти своє життя збалансовано з моєю роботою, — згадує Рендольф у старому дописі на LinkedIn.

Більше тридцяти років він дотримувався жорсткого вівторкового відключення. Дощ чи сонце, зустрічі чи дзвінки — нічого не могло завадити провести вечір зі своїм найкращим другом.

Вони могли піти в кіно, на вечерю або просто прогулюватися містом. Цей маленький ритуал допомагав Рендольфу залишатися в здоровому глузді навіть під час стрімкого росту Netflix.

Інтенсивна робота замість балансу

Інтенсивна праця замість балансу Такий підхід рідкісний серед генеральних директорів. Співзасновниця Scale AI, Люсі Го, часто працює від ранку до пізньої ночі.

У 30 років вона стала мільярдеркою завдяки 5% частці у компанії зі штучним інтелектом.

У мене, мабуть, немає балансу між роботою та особистим життям, для мене робота насправді не схожа на роботу. Я люблю виконувати її. Якщо ви відчуваєте потребу в балансі, можливо, ви не на правильній роботі, — каже Го.

Він впевнений, що великі прориви та проєкти, які визначають покоління, не можна реалізувати, працюючи за стандартним графіком: Це неправда, що можна досягти величі, працюючи 38 годин на тиждень і дотримуючись балансу.

Межі роботи та життя теж важливі

Межі роботи та життя теж важливі Водночас деякі CEO наголошують на важливості особистих меж. Джеймі Даймон з JPMorgan радить молодим лідерам не забувати про тіло, розум і стосунки:

Вам потрібно піклуватися про свій розум, тіло, дух, душу, друзів і здоров’я. Це ключ до успіху, — зазначає він.

