Для тебе Новини

Чому співзасновник Netflix ніколи не працював після 17:00 у вівторок — дивовижна історія

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Листопада 2025, 19:00 2 хв.
Чому співзасновник Netflix завжди йшов з роботи в один час
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь