Netflix купує Warner Bros та HBO за 82 мільярди доларів: деталі історичної угоди

Медіаринок сколихнула справжня сенсація. Стримінговий гігант Netflix та корпорація Warner Bros Discovery офіційно оголосили про укладення остаточної угоди. Згідно з нею, Netflix поглинає ключові активи WBD — легендарні кіностудії Warner Bros, а також телевізійний бізнес, включно з HBO та стримінгом HBO Max.

Від Гри престолів до Всесвіту DC : які франшизи перейдуть до Netflix

Загальна вартість цього історичного поглинання оцінюється у 82,7 мільярда доларів. Фактично, під одним дахом опиняться Гаррі Поттер, Гра престолів та всесвіт DC разом з Дивними дивами та Грою в кальмара.

Співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос не приховує амбіцій щодо цього об’єднання:

— Наша місія завжди полягала в тому, щоб розважати світ. Поєднуючи неймовірну бібліотеку шоу та фільмів Warner Bros — від позачасової класики, як-от Касабланка та Громадянин Кейн, до сучасних улюбленців, як-от Гаррі Поттер і Друзі, — з нашими культурно-визначальними назвами, такими як Дивні дива, Мисливці на демонів та Гра в кальмара, ми зможемо робити це ще краще, — розповіли в компанії.

Коли чекати змін: графік закриття угоди та реструктуризація активів

Важливо зазначити, що перед закриттям угоди Warner Bros. Discovery має пройти через процес розділення. Підрозділ глобальних телемереж (Discovery Global), куди входять канали новин і спорту (зокрема CNN, TNT Sports, Eurosport), буде виділено в окрему публічну компанію. Netflix же забирає собі саме розважальну частину — студії та стримінг.

Грег Пітерс, другий співгенеральний директор Netflix, наголошує на економічних перспективах злиття:

Це придбання покращить наші пропозиції та пришвидшить розвиток нашого бізнесу на десятиліття вперед Warner Bros.

Фінансові деталі історичної угоди Netflix та WBD

Акціонери WBD отримають комбіновану виплату: $23,25 готівкою та $4,50 акціями Netflix за кожну свою акцію.

Зі свого боку очільник Warner Bros. Discovery Девід Заслав назвав цю подію ідеальним сценарієм для збереження культурної спадщини студії:

Сьогоднішня заява об’єднує дві найкращі компанії зі створення історій у світі, щоб запропонувати ще більшій кількості людей розваги, які вони люблять дивитися найбільше.

Очікується, що всі бюрократичні процедури, зокрема поділ активів WBD, будуть завершені до третього кварталу 2026 року. Тож вже зовсім скоро медіаландшафт планети зміниться назавжди.

