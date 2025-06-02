ГУР предупреждает об угрозе вербовки украинцев в Европе — что нужно знать и как действовать

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) бьёт тревогу, заявляя об активизации российских спецслужб в вербовке граждан Украины для осуществления противоправной деятельности на территории Европейского Союза.

По информации ГУР, Кремль разрабатывает новые схемы, нацеленные на украинцев, оказавшихся в уязвимом положении за рубежом, преимущественно выходцев с временно оккупированных территорий.

Новые схемы вербовки и цели российских агентов

Российские спецслужбы предлагают финансовое вознаграждение украинцам за участие в незаконных действиях, среди которых:

Наблюдение за объектами критической инфраструктуры;

Сбор конфиденциальной информации;

Иные действия, направленные на поддержку государства-агрессора.

В разведке подчёркивают, что такая деятельность является неотъемлемой частью гибридной войны, которую Россия ведёт не только против Украины, но и против всей Европы.

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Призыв к бдительности и сотрудничеству с правоохранительными органами

ГУР МО призывает украинцев, находящихся в странах ЕС, быть максимально бдительными.

В случае любых попыток установления контакта со стороны подозрительных лиц, немедленно сообщайте об этом местным правоохранительным органам.

Главные страхи Кремля и прагматичные планы РФ

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий, рассказал о трёх основных страхах, которые Кремль считает самыми большими угрозами для себя.

Эти вызовы касаются стабильности режима и возможности раскола страны.

Первым страхом Скибицкий назвал дестабилизацию режима и смену власти.

Вторым — внутреннюю дестабилизацию в самой России, которая является большой и многонациональной страной.

Третий вызов — недопущение раскола или развала РФ, то есть сохранение её нынешнего вида.

— Эти угрозы они считают внешними как в информационном, так и в военном аспектах. Именно поэтому они выступают против вступления Украины в НАТО, поскольку видят в этом реальную угрозу для своей территориальной целостности, — пояснил Скибицкий.

Он также добавил, что Россия подходит к своим планам очень прагматично, а Главное управление разведки, безусловно, учитывает эту информацию в своей деятельности.

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