ГУР предупреждает об угрозе вербовки украинцев в Европе — что нужно знать и как действовать

Фото Getty Images Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) бьёт тревогу, заявляя об активизации российских спецслужб в вербовке граждан Украины для осуществления противоправной деятельности на территории Европейского Союза. По информации ГУР, Кремль разрабатывает новые схемы, нацеленные на украинцев, оказавшихся в уязвимом положении за рубежом, преимущественно выходцев с временно оккупированных территорий. Новые схемы вербовки и цели российских агентов Российские спецслужбы предлагают финансовое вознаграждение украинцам за участие в незаконных действиях, среди которых: Наблюдение за объектами критической инфраструктуры; Сбор конфиденциальной информации; Иные действия, направленные на поддержку государства-агрессора. В разведке подчёркивают, что такая деятельность является неотъемлемой частью гибридной войны, которую Россия ведёт не только против Украины, но и против всей Европы. Читать по теме Использовать и уничтожить: как спецслужбы РФ вербуют в диверсанты, а затем бросают насмерть РФ вербует молодых людей для совершения терактов в Украине. Вместо гонорара — смерть. Призыв к бдительности и сотрудничеству с правоохранительными органами ГУР МО призывает украинцев, находящихся в странах ЕС, быть максимально бдительными. В случае любых попыток установления контакта со стороны подозрительных лиц, немедленно сообщайте об этом местным правоохранительным органам. Главные страхи Кремля и прагматичные планы РФ Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий, рассказал о трёх основных страхах, которые Кремль считает самыми большими угрозами для себя. Эти вызовы касаются стабильности режима и возможности раскола страны. Первым страхом Скибицкий назвал дестабилизацию режима и смену власти. Вторым — внутреннюю дестабилизацию в самой России, которая является большой и многонациональной страной. Третий вызов — недопущение раскола или развала РФ, то есть сохранение её нынешнего вида. — Эти угрозы они считают внешними как в информационном, так и в военном аспектах. Именно поэтому они выступают против вступления Украины в НАТО, поскольку видят в этом реальную угрозу для своей территориальной целостности, — пояснил Скибицкий. Он также добавил, что Россия подходит к своим планам очень прагматично, а Главное управление разведки, безусловно, учитывает эту информацию в своей деятельности. Внезапные деньги, замкнутость и “таинственные” онлайн-друзья могут указывать на то, что ребёнка пытаются завербовать российские спецслужбы. Как распознать опасность и защитить подростка — читайте в материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Россия, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter