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ГУР предупреждает об угрозе вербовки украинцев в Европе — что нужно знать и как действовать

Мария Дзюба, редактор сайта 02 июня 2025, 15:00
ГУР предупреждает об угрозе вербовки украинцев в Европе — что нужно знать и как действовать
Фото Getty Images

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