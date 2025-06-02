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ГУР попереджає про загрозу вербування українців у Європі — що треба знати і як діяти

Марія Дзюба, редакторка сайту 02 Червня 2025, 15:00
ГУР попереджає про загрозу вербування українців у Європі — що треба знати і як діяти
Фото Getty Images

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