ГУР попереджає про загрозу вербування українців у Європі — що треба знати і як діяти

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) б’є на сполох, заявляючи про активізацію російських спецслужб у вербуванні громадян України для здійснення протиправної діяльності на території Європейського Союзу.

За інформацією ГУР, Кремль розробляє нові схеми, націлені на українців, які опинилися в уразливому становищі за кордоном, переважно вихідців з тимчасово окупованих територій.

Нові схеми вербування та цілі російських агентів

Російські спецслужби пропонують фінансову винагороду українцям за участь у незаконних діях, серед яких:

Спостереження за об’єктами критичної інфраструктури.

Збір конфіденційної інформації.

Інші дії, спрямовані на підтримку держави-агресора.

У розвідці підкреслюють, що така діяльність є невіддільною частиною гібридної війни, яку Росія веде не тільки проти України, а й проти всієї Європи.

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Заклик до пильності та співпраці з правоохоронцями

ГУР МО закликає українців, що перебувають у країнах ЄС, бути максимально пильними.

У разі будь-яких спроб встановлення контакту з боку підозрілих осіб, негайно повідомляти про це місцевим правоохоронним органам.

Головні страхи Кремля та прагматичні плани РФ

Заступник начальника ГУР Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький, розповів про три основні страхи, які Кремль вважає найбільшими загрозами для себе.

Ці виклики стосуються стабільності режиму та можливості розколу країни.

Першим страхом Скібіцький назвав дестабілізацію режиму та зміну влади.

Другим — внутрішню дестабілізацію в самій Росії, яка є великою та багатонаціональною державою.

Третій виклик — недопущення розколу чи розвалу РФ, тобто збереження її нинішнього вигляду.

— Ці загрози вони вважають зовнішніми як в інформаційному, так і у військовому аспектах. Саме тому вони виступають проти вступу України в НАТО, оскільки вони бачать це реальною загрозою для своєї територіальної цілісності, — пояснив Скібіцький.

Він також додав, що Росія підходить до своїх планів дуже прагматично, а Головне управління розвідки, безумовно, враховує цю інформацію у своїй діяльності.

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