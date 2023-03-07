Наши герои дома! 130 украинских военных вернули из российского плена

Горе сейчас всегда идет бок о бок с радостью. Сразу после трагических новостей появляется больше радостных, которые даю надежду. Сегодня, 7 марта, стало известно об очередном обмене пленными.

Как пишет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, удалось вернуть домой 130 наших людей. Из них 126 защитников и четыре защитницы.

Теперь дома: воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники и работники ГССТ. 87 человек — защитники Мариуполя, 71 из которых — из Азовстали.

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Также среди освобожденных есть защитники, взятые в плен в районе Бахмута и Соледара — всего 35 человек из Донецкого направления. Большинство героев были тяжело ранены.

Как говорит президент Владимир Зеленский, страна должна позаботиться о каждом из них. Каждый из наших героев должен чувствовать, что государство заботится о нем.

Обмен осуществлен при поддержке Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Невероятные ощущения, когда наши дома!

Из плена освободили еще 130 украинцев — эксклюзивное видео СБУ

Почти 3,5 тыс. гражданских и военных находится в плену. В то же время 1863 украинца вернулись домой из плена, в Украину. Почему мы не можем обменять “всех на всех”, рассказал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

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