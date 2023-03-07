Наші герої вдома! 130 українських військових повернули з полону в Україну

Горе зараз завжди йде пліч-о-пліч із радістю. Одразу після трагічних новин, з’являється більше втішних, які дарують надію. Сьогодні, 7 березня, стало відомо про черговий обмін полоненими.

Як пише керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, вдалося повернути додому 130 наших людей. З них 126 захисників та чотири захисниці.

Тепер вдома: воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та працівники ДССТ. 87 осіб — оборонці Маріуполя, 71 з яких — з Азовсталі.

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Також серед звільнених є захисники, яких взяли у полон в районі Бахмута та Соледара — загалом 35 людей з Донецького напрямку. Більшість героїв були тяжко поранені.

Як каже президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього.

Обмін здійснено за підтримки Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими.

Неймовірні відчуття, коли наші — вдома.

З полону звільнили ще 130 українців — ексклюзивне відео СБУ

Майже 3,5 тис. цивільних та військових перебувають у російському полоні. Водночас 1863 українці повернулися з полону додому, до України. Чому ми не можемо обміняти “всіх на всіх”, розповів Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

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