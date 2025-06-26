26 июня 2025 года состоялся еще один обмен пленными! Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Кто вернулся домой сегодня и что известно о защитниках и их состоянии здоровья — делимся в материале Вікон. Обмен пленными сегодня — фото защитников и что известно Президент написал, что сегодня идет еще один этап обмена военнопленными. Сегодня возвращаются воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года. Зеленский добавил, что государство делает все для того, чтобы найти каждого, проверить информацию о каждой фамилии бойца.Омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что среди возвращенных военных есть военнослужащие ТрО, мотопехотные бригады, морская пехота и десантно-штурмовые войска, а также защитники Мариуполя. Самому старшему уволенному — 62 года, самому младшему — 24 года. Читать по теме Мне некому позвонить: история 23-летнего Валерия, который выжил в плену Во время каждого обмена военнопленными собираются сотни, если не тысячи матерей, дочерей, сестер и жен тех, кто прошел пытки россиян.… Также сегодня возвращаются домой те защитники, которых считали пропавшими без вести! Защитники имеют тяжелые болезни. Кроме того, домой возвращаются охранявшие ЧАЭС нацгвардейцы, офицеры, защитники Донецкого, Харьковского, Луганского, Херсонского, Киевского и Сумского направлений. Обмен пленными 26 июня: фото Их считали пропавшими без вести! Обмен пленными 26 июня / 10 Фотографий Ранее мы рассказывали об открытии центра помощи прошедшим плен. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: украинские военные, украинские пленные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter