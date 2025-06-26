26 июня 2025 года состоялся еще один обмен пленными! Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Кто вернулся домой сегодня и что известно о защитниках и их состоянии здоровья — делимся в материале Вікон.

Обмен пленными сегодня — фото защитников и что известно

Президент написал, что сегодня идет еще один этап обмена военнопленными.

Сегодня возвращаются воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Зеленский добавил, что государство делает все для того, чтобы найти каждого, проверить информацию о каждой фамилии бойца.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что среди возвращенных военных есть военнослужащие ТрО, мотопехотные бригады, морская пехота и десантно-штурмовые войска, а также защитники Мариуполя.

Самому старшему уволенному — 62 года, самому младшему — 24 года.

Также сегодня возвращаются домой те защитники, которых считали пропавшими без вести! Защитники имеют тяжелые болезни.

Кроме того, домой возвращаются охранявшие ЧАЭС нацгвардейцы, офицеры, защитники Донецкого, Харьковского, Луганского, Херсонского, Киевского и Сумского направлений.

Обмен пленными 26 июня: фото

Их считали пропавшими без вести! Обмен пленными 26 июня / 10 Фотографий

Ранее мы рассказывали об открытии центра помощи прошедшим плен.

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