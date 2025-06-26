26 червня 2025 року відбувся ще один обмін полоненими! Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Хто повернувся додому сьогодні, і що відомо про захисників і їхній стан здоров’я — ділимося у матеріалі Вікон.

Обмін полоненими сьогодні — фото захисників і що відомо

Президент написав, що сьогодні триває ще один етап обміну військовополоненими.

Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 2022 року.

Зеленський додав, що держава робить усе для того, аби знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища бійця.

Омбудсман Дмитро Лубінець додав, що серед повернених військових є військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ, а також оборонці Маріуполя.

Найстаршому звільненому — 62 роки, наймолодшому — 24 роки.

Також сьогодні повертаються додому ті захисники, яких вважали зниклими безвісти! Захисники мають важкі хвороби.

Крім того, додому повертаються нацгвардійці, які охороняли ЧАЕС, офіцери, оборонці Донецького, Харківського, Луганського, Херсонського, Київського та Сумського напрямків.

Обмін полоненими 26 червня: фото

Їх вважали зниклими безвісти! Обмін полоненими 26 червня / 10 Фотографій

Обмін полонених: відео

Раніше ми розповідали про відкриття центру допомоги тим, хто пройшов полон.

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