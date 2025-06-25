Історії Розповіді

Мені нікому подзвонити: історія 23-річного Валерія, який вижив у полоні

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 25 Червня 2025, 22:00
Ніхто не зустрів з полону

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