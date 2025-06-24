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Тепер не самі — в Україні відкрили Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 24 Червня 2025, 15:00
Тепер не самі — в Україні відкрили Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури
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