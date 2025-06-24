З досягненням домовленостей у Стамбулі в Україну почали повертатися наші захисники та просто цивільні люди, які тривалий час перебували у російському полоні.

Та за всі роки повномасштабної війни потреба у допомозі тим, кого вдалося визволити з ворожих кайданок, лише зростає.

Адже чим довше людина перебувала у неволі, тим більше загострювались її поранення, хвороби, а також могли з’явитись психологічні проблеми внаслідок тортур чи несприятливих умов для людського життя, якщо висловлюватись м’яко.

Тож в Україні вирішили відкрити Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури. Запрацював перший такий заклад у Львові. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Щотижня сотні українців повертаються з полону. Це наші рідні й друзі. І навіть перебуваючи вже в безпеці, вони потребують підтримки.

Перший Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури

Як пише Андрій Садовий, цей центр став частиною великої екосистеми UNBROKEN та містить 17 кімнат для проживання пацієнті. Його створенню посприяли уряд Фландрії та міський голова Мехелена Барт Сомерс.

При цьому умови в цих “палатах” зроблені таким чином, щоб не нагадувати лікарню. Це радше затишний дім.

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Також у Центрі будуть застосовувати сучасні методи терапії, для чого є простори для амбулаторної та стаціонарної допомоги.

Поруч із Центром розташована будівля для арттерапії. У ній на першому поверсі розмістили гончарню, а на другому — художню майстерню.

Але якщо хтось хоче ткати, співати чи займатися музикою — ми підлаштуємось. Бо головне — дати людині свободу і середовище, де можна відновитись.

Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури: фото

Тепер не самі — в Україні відкрили Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури / 4 Фотографії

Крім того, в Україні планують впровадити реабілітаційну монопослугу. Завдяки цьому фахівці зможуть за потреби надавати реабілітаційні послуги самостійно. Як скористатися реабілітаційною монопослугою і чи буде вона безкоштовною — читай за посиланням.

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