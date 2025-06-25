Мне некому позвонить: история 23-летнего Валерия, который выжил в плену

Во время каждого обмена военнопленными собираются сотни, если не тысячи матерей, дочерей, сестер и жен тех, кто прошел пытки россиян. Каждая семья пытается разыскать знакомое лицо среди напуганных военных.

Но когда своей кровинки не видно, родственники пленных начинают показывать их портреты, передают друг другу известия и все, что известно. Зачастую наших военных на обменах встречают родные. Но эта история не о счастливой встрече.

Военный Валерий в начале июня 2025 года вернулся из российского плена. К сожалению, его не встретили родные. Как так получилось — рассказывала журналистка Юлия Суркова.

Никто не встретил из плена: история Валерия

В 19 лет Валерий попал в российский плен. Фактически еще ребенком. Сейчас парню 23 года. За это время в плену Валерий прошел восемь российских колоний и тюрем.

Хуже всего, делится, было в Таганрогском СИЗО №2. Вікна тоже рассказывали истории побывавших там воинов. Парень похудел на 12 килограммов. СИЗО в Таганроге он называет самым страшным местом в мире.

Валерий курит сигарету. Первую за три года. Первую на свободе, в Украине.

Сейчас парень прекрасно владеет украинским — его выучил в плену от побратимов. А до этого всю свою жизнь он был русскоязычным. Валерий из Запорожской области, его родной городок сейчас в оккупации.

Самое болезненное, что он даже не знает, где его мама и другие родственники, живы ли они. Ему было некому позвонить после освобождения. Так что даже общение с журналистами дает парню сильный поток эмоций.

Я сейчас расплачусь… Теперь у меня есть задача — придумать, о чем мечтать, найти новую мечту. Потому что три года и три месяца я мечтал об одном — выйти на свободу.

Мать военного, пропавшего без вести, подарила ему пачку сигарет. Парень, крепко сжимая ее, делился намерениями обрести новую мечту.

Парня зовут ежесекундно, показывают фото пленных, возможно, кого-то он знает или видел. Услышав о Курском направлении, Валерий удивляется.

Эти годы он ничего не слышал об успехах Украины на поле боя.

К Валерию подходит девушка во флаге и слезах. Благодарит его, и надеется, что когда-нибудь сможет так же поблагодарить своего жениха.

Я вам больше благодарен, чем вы мне — за такие слова, — отвечает парень.

Прежде чем сесть в автобус, Валерий передает журналистам, что в Украине есть девушка Руслана, с которой он когда-то был знаком. Валерий хочет, чтобы она знала, что он жив.

Ранее мы рассказывали об открытии центра помощи украинцам, пережившим плен.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.