Истории Рассказы

Мне некому позвонить: история 23-летнего Валерия, который выжил в плену

Анастасия Грубрина, журналист сайта 25 июня 2025, 22:00
Никто не встретил из плена

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь