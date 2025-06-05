Киев против травы: почему в столице до сих пор скашивают растения и чем это угрожает флоре

Два года назад в Киеве решили частично отказаться от кошения травы в парках, скверах и участках у шоссе. В 2024 году Київ Цифровий провел опрос по отношению к киевлянам к заросшим газонам. 66% людей выступили за уменьшение объемов скошенной травы.

В этом году на третий год эксперимента городские власти решили расширить список участков, где трава будет продолжать расти, однако в этом перечне нет придомовых территорий.

УП.Життя расспросили Київзеленбуд, какие участки не подпадают под скашивание и что уже стало понятно в рамках эксперимента.

Где скошенной травы станет меньше и почему

В 2024 году власти Киева решили не трогать траву на 60 разных участках площадью 127,94 га. В 2025 году их станет больше, а именно 76 участков площадью 207,80 га.

В перечне, прежде всего, парки, скверы и участки возле шоссе. В настоящее время лидирует Оболонский район. Около многих участков ставят таблички, сообщающие об экономии ресурсов и благоприятной среде для опылителей.

– Отказ от кошения — это сознательный шаг к устойчивому развитию города. Нескошенные участки помогают сохранять влагу в почве, предотвращать эрозию, создавать естественную изоляцию от жары, особенно в условиях изменений климата, — сообщили в Киевзеленстрое.

А еще высокая трава помогает понижать температуру во время жары. Однако полностью отказаться от кошения травы не могут по санитарным причинам, а также причинам безопасности.

Первая из них — это защита от клещей, ведь нескошенная трава — идеальное место для их размножения.

Вторая причина — это профилактика пожаров, потому что сухая трава легко загорается, а ее скашивание предотвращает быстрое распространение огня.

К тому же таким образом борются с опасными сорняками: амброзией полынолистой, борщевиком Сосновским, сон-травой и другими.

Почему скашивание травы вредит флоре

Старший преподаватель кафедры ботаники Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды Юрий Бенгус уверен, что чрезмерное скашивание трав может способствовать распространению амброзии.

По его словам, амброзия — “пришелец” из более теплых районов, прорастающий позже украинских трав. Если на поверхности земли растут наши луговые травы, то для амброзии не остается места.

— Но когда старательные косари активно скашивают весенние травы, амброзия говорит: “Спасибо, что освободили для меня место”. Таким образом, она распространяется все больше и больше.

Также скашивание травы уменьшает биоразнообразие. В таких условиях остаются лишь несколько видов злаков и почти нет насекомых, в том числе пчел и шмелей. Им просто нечего собирать на злаках.

А еще мы рассказывали, откуда взялась амброзия на территории Украины и чем она опасна.

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