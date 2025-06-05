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Киев против травы: почему в столице до сих пор скашивают растения и чем это угрожает флоре

Ирина Танасийчук, журналист сайта 05 июня 2025, 12:00
Киев против травы: почему в столице до сих пор скашивают растения и чем это угрожает флоре
Фото Unsplash

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