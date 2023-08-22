Коварная кочевница, мешающая жить: откуда родом и как распространилась амброзия в Украине

Многие не могут наслаждаться августом из-за аллергии на амброзию. Даже если мы ее не видим, пыльца растения всегда рядом.
Как украинскую землю захватила Североамериканская кочевница и почему она вредит не только людям, рассказал кандидат биологических наук Алексей Коваленко для BBC News Украина.
Амброзия не является коренным украинским растением, на территорию нашего государства она попала еще в начале прошлого века. Но перед этим она захватила почти все материки мира: Америку, Азию, Австралию и Европу.
Если в Европу она попала “зайцем”, в грузах семян красного клевера и других сельскохозяйственных культур, то в Украину ее могли завезти специально.
Если в Европу она попала “зайцем”, в грузах семян красного клевера и других сельскохозяйственных культур, то в Украину ее могли завезти специально.
Известно, что в 1914-1918 гг. на территории современной Днепровской области немецкий фармацевт Криккер массово культивировал амброзию. Он хотел использовать ее в качестве лекарственного средства — заменителя хинина и противогельминтного средства.
Все бы ничего, долгое время площадь распространения амброзии в Украине была относительно небольшой, но со Второй мировой ее популяция распространилась на новые просторы украинских черноземов.
Это произошло в результате массового движения людей, грузов и повреждения растительного покрова, — говорит Алексей.
Это произошло в результате массового движения людей, грузов и повреждения растительного покрова, — говорит Алексей.
Амброзии удалось то, что не удалось ни одному завоевателю в истории человечества, она массово захватила мир так, что этого никто даже не заметил.
Такого результата удалось добиться благодаря плодородию и свойствам. В частности, растение может осваивать территории с уничтоженным растительным покровом. А среднее растение производит 30-40 тысяч семян, в некоторых случаях их количество достигает 100 тысяч.
Эти семена могут надежно храниться в почве до 10 лет, но известно и о прорастании семян после 40 лет в покое. Так что уничтожить это растение не так уж просто.
С середины июля до первых заморозков амброзия массово цветет и вызывает сильную аллергию. Одно растение может образовать от четырех миллионов до десяти миллиардов зерен пыльцы, которые распространяются по воздуху на десятки километров.
Пыльцу фиксировали на высоте 5000 м над уровнем моря и на расстоянии до 160 км от ближайшего места обитания. Так что можно почувствовать аллергические проявления, даже если амброзия не растет в твоем городе.
Аллергию провоцируют белки амброзии. Главными врагами являются Amb a 1 (аллерген Е) и Amb a 2 (аллерген К). Если они попадают на слизистую, то провоцируют иммунную реакцию, которая и приводит к симптомам аллергии:
Очень часто аллергия сопровождается и другими неприятными состояниями как: утомляемость, повышенная раздражительность, снижение аппетита, депрессия и приступы головной боли.
Если думаешь, что хуже быть не может, то ошибаешься. Известно, что повышение уровня углекислого газа, азотных соединений, а также потепление значительно усиливают аллергенность пыльцы. Так что потенциально это может обострить симптоматику.
Но амброзия доставляет немало хлопот не только человеку. Она вредит и растениям, возле которых произрастает, в частности:
Из-за этого меняется привычная нам растительность, растет температура почвы, приземного слоя воздуха и происходит эрозия.
Из-за этого меняется привычная нам растительность, растет температура почвы, приземного слоя воздуха и происходит эрозия.
От амброзии, к сожалению, не уйти, она повсюду. Но можно попытаться хотя бы минимизировать ее влияние на организм. Для этого можно бороться с самим растением, или использовать средства индивидуальной защиты.
Лучший вариант, чтобы избавиться от аллергии — уничтожить амброзию. Пока что сделать это крайне трудно, ведь в Украине наблюдается ее массовая популяция. И все же, несколько варрантов есть.
Нельзя косить ее в мае-июне и засушливый период без полива.
Нельзя косить ее в мае-июне и засушливый период без полива.
Но нужно смотреть масштабно. Чтобы амброзия не захватывала Украину дальше, нужно восстановить растительный покров там, где он уничтожен или поврежден: на участках вдоль построек новых автодорог, пустырях и т.д.
К сожалению, надеяться на уничтожение амброзии нельзя, ведь сейчас в Украине идет более важная борьба. Поэтому следует подумать об индивидуальной защите от растения.
Прежде всего следует ограничить контакт с пыльцой во время массового цветения. В этом помогут респираторы и медицинские маски, а также избегание мест со значительными зарослями амброзии: пустырей, строительных площадок, обочин дорог и железных дорог.
Когда ты путешествуешь по ландшафтам, лучше закрывать окна в авто, и не допускать попадания пыльцы. А в периоды высокой концентрации пыльцы стоит закрыть даже окна квартиры.
Хотя амброзия главный враг аллергиков, реакция может быть не только на нее. Читай, что цветет в августе и на что кроме амброзии может быть аллергия.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.