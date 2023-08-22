Коварная кочевница, мешающая жить: откуда родом и как распространилась амброзия в Украине

Многие не могут наслаждаться августом из-за аллергии на амброзию. Даже если мы ее не видим, пыльца растения всегда рядом.

Как украинскую землю захватила Североамериканская кочевница и почему она вредит не только людям, рассказал кандидат биологических наук Алексей Коваленко для BBC News Украина.

Кочевая амброзия: история больших завоеваний

Амброзия не является коренным украинским растением, на территорию нашего государства она попала еще в начале прошлого века. Но перед этим она захватила почти все материки мира: Америку, Азию, Австралию и Европу.

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Если в Европу она попала “зайцем”, в грузах семян красного клевера и других сельскохозяйственных культур, то в Украину ее могли завезти специально.

Известно, что в 1914-1918 гг. на территории современной Днепровской области немецкий фармацевт Криккер массово культивировал амброзию. Он хотел использовать ее в качестве лекарственного средства — заменителя хинина и противогельминтного средства.

Все бы ничего, долгое время площадь распространения амброзии в Украине была относительно небольшой, но со Второй мировой ее популяция распространилась на новые просторы украинских черноземов.

Это произошло в результате массового движения людей, грузов и повреждения растительного покрова, — говорит Алексей.

Как амброзия захватила весь мир

Амброзии удалось то, что не удалось ни одному завоевателю в истории человечества, она массово захватила мир так, что этого никто даже не заметил.

Такого результата удалось добиться благодаря плодородию и свойствам. В частности, растение может осваивать территории с уничтоженным растительным покровом. А среднее растение производит 30-40 тысяч семян, в некоторых случаях их количество достигает 100 тысяч.

Эти семена могут надежно храниться в почве до 10 лет, но известно и о прорастании семян после 40 лет в покое. Так что уничтожить это растение не так уж просто.

Вредит людям и растениям: влияние амброзии

С середины июля до первых заморозков амброзия массово цветет и вызывает сильную аллергию. Одно растение может образовать от четырех миллионов до десяти миллиардов зерен пыльцы, которые распространяются по воздуху на десятки километров.

Пыльцу фиксировали на высоте 5000 м над уровнем моря и на расстоянии до 160 км от ближайшего места обитания. Так что можно почувствовать аллергические проявления, даже если амброзия не растет в твоем городе.

Аллергию провоцируют белки амброзии. Главными врагами являются Amb a 1 (аллерген Е) и Amb a 2 (аллерген К). Если они попадают на слизистую, то провоцируют иммунную реакцию, которая и приводит к симптомам аллергии:

слезотечению;

повышению температуры тела;

резкого воспаления слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что может вызвать приступы бронхиальной астмы.

Очень часто аллергия сопровождается и другими неприятными состояниями как: утомляемость, повышенная раздражительность, снижение аппетита, депрессия и приступы головной боли.

Если думаешь, что хуже быть не может, то ошибаешься. Известно, что повышение уровня углекислого газа, азотных соединений, а также потепление значительно усиливают аллергенность пыльцы. Так что потенциально это может обострить симптоматику.

Воздействие амброзии на растительность

Но амброзия доставляет немало хлопот не только человеку. Она вредит и растениям, возле которых произрастает, в частности:

массовое развитие амброзии изменяет структуру растительности;

растение быстро использует ресурсы окружающей среды. Это вредит росту некоторых культур и почве, последняя пересыхает и беднеет;

амброзия эффективно затеняет растения, растущие рядом;

растение может распространиться на посевы так, что в несколько раз снизит урожай.

Из-за этого меняется привычная нам растительность, растет температура почвы, приземного слоя воздуха и происходит эрозия.

Как защититься от амброзии

От амброзии, к сожалению, не уйти, она повсюду. Но можно попытаться хотя бы минимизировать ее влияние на организм. Для этого можно бороться с самим растением, или использовать средства индивидуальной защиты.

Как избавиться от амброзии в Украине

Лучший вариант, чтобы избавиться от аллергии — уничтожить амброзию. Пока что сделать это крайне трудно, ведь в Украине наблюдается ее массовая популяция. И все же, несколько варрантов есть.

На короткое время можно засадить поражённые земли озимыми зерновыми. Использовать химические методы, однако они действуют только на ограниченных площадях. Устроить охоту на амброзию. Для этого нужно поощрять людей находить и сообщать о местах ее роста. Уничтожать растение механически. Вырывать амброзию с корнем не только эффективно, но и приятно. Это один из самых простых методов борьбы с ней. Скашивать заросли амброзии дважды за сезон: в период до цветения и через месяц после этого.

Нельзя косить ее в мае-июне и засушливый период без полива.

Но нужно смотреть масштабно. Чтобы амброзия не захватывала Украину дальше, нужно восстановить растительный покров там, где он уничтожен или поврежден: на участках вдоль построек новых автодорог, пустырях и т.д.

Как уберечь себя

К сожалению, надеяться на уничтожение амброзии нельзя, ведь сейчас в Украине идет более важная борьба. Поэтому следует подумать об индивидуальной защите от растения.

Прежде всего следует ограничить контакт с пыльцой во время массового цветения. В этом помогут респираторы и медицинские маски, а также избегание мест со значительными зарослями амброзии: пустырей, строительных площадок, обочин дорог и железных дорог.

Когда ты путешествуешь по ландшафтам, лучше закрывать окна в авто, и не допускать попадания пыльцы. А в периоды высокой концентрации пыльцы стоит закрыть даже окна квартиры.

Хотя амброзия главный враг аллергиков, реакция может быть не только на нее. Читай, что цветет в августе и на что кроме амброзии может быть аллергия.

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