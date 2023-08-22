Підступна кочівниця, яка заважає жити: звідки родом і як поширилася амброзія в Україні

Чимало людей не може насолоджуватися серпнем через алергію на амброзію. Навіть якщо ми її не бачимо, пилок рослини завжди поруч.

Як українську землю захопила Північноамериканська кочівниця і чому вона шкодить не лише людям, розповів кандидат біологічних наук Олексій Коваленко для BBC News Україна.

Кочова амброзія: історія великих завоювань

Амброзія не є корінною українською рослиною, на терени нашої держави вона потрапила ще на початку минулого століття. Та перед цим вона захопила майже усі материки світу: Америку, Азію, Австралію та Європу.

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Якщо до Європи вона потрапила “зайцем”, у вантажах насіння червоної конюшини та інших сільськогосподарських культур, то в Україну її могли завезти спеціально.

Відомо, що у 1914-1918 рр. на теренах сучасної Дніпровщини німецький фармацевт Криккер масово культивував амброзію. Він хотів використовувати її як лікарський засіб — замінник хініну та протигельмінтний засіб.

Усе б нічого, тривалий час площа поширення амброзії в Україні була відносно невеликою, та з Другою світовою її популяція поширилася на нові простори українських чорноземів.

Це сталося внаслідок масового руху людей, вантажів та пошкодження рослинного покриву, — каже Олексій.

Як амброзія захопила весь світ

Амброзії вдалося те, що не вдалося жодному завойовнику в історії людства, вона масово захопила світ так, що цього ніхто навіть не помітив.

Такого результату вдалося досягти завдяки родючості та властивостям. Зокрема, рослина може освоювати території зі знищеним рослинним покривом. А середня рослина продукує 30-40 тисяч насінин, в деяких випадках кількість досягає 100 тисяч.

Ці насінини можуть надійно зберігатися у ґрунті до 10 років, але відомо й про проростання після 40 років у стані спокою. Тож знищити цю рослину не так вже й просто.

Шкодить людям та рослинам: вплив амброзії

З середини липня аж до перших заморозків амброзія масово цвіте і викликає сильну алергію. Одна рослина може утворити від чотирьох мільйонів до десяти мільярдів зерен пилку, які поширюються повітрям на десятки кілометрів.

Пилок фіксували на висоті 5000 м над рівнем моря і на відстані до 160 км від найближчого місця зростання.

Тож можна відчути алергічні прояви, навіть якщо амброзія не росте у твоєму місті.

Алергію провокують білки амброзії. Головними ворогами є Amb a 1 (алерген Е) і Amb a 2 (алерген К). Якщо вони потрапляють на слизову, провокують імунну реакцію, яка й призводить до симптомів алергії:

сльозотечі;

підвищення температури тіла;

різкого запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, що може викликати напади бронхіальної астми.

Дуже часто алергія супроводжується й іншими неприємними станами як от: стомлюваність, підвищена дратівливість, зниження апетиту, депресія та напади головного болю.

Якщо думаєш, що гірше бути не може, то помиляєшся. Відомо, що підвищення рівня вуглекислого газу, азотних сполук, а також потепління значно посилюють алергенність пилку. Тож потенційно це може загострити симптоматику.

Вплив амброзії на рослинність

Та амброзія приносить чимало клопотів не лише людині. Вона шкодить й рослинам, біля яких росте, зокрема:

масовий розвиток амброзії змінює структуру рослинності;

рослина швидко використовує ресурси довкілля. Це шкодить росту деяких рослин та ґрунту. Останній пересихає та бідніє;

амброзія ефективно затіняє рослини, які ростуть поруч;

рослина може поширитися на посіви так, що у кілька разів знизить врожай.

Через усе це змінюється звична нам рослинність, зростає температура ґрунту, приземного шару повітря та відбувається ерозія.

Як захиститися від амброзії

Від амброзії, на жаль, не втекти, вона всюди. Та можна спробувати бодай мінімізувати її вплив на організм. Для цього можна боротися з самою рослиною, або ж використовувати засоби індивідуального захисту.

Як позбутися амброзії в Україні

Найкращий варант, щоб позбутися алергії — знищити амброзію. Наразі зробити це вкрай важко, адже в Україні вже спостерігається її масова популяція. Та все ж, кілька варантів є.

На короткий час можна засадити уражені землі озимими зерновими. Використовувати хімічні методи, проте вони діють лише на обмежених площах. Влаштувати полювання на амброзію. Для цього треба заохочувати людей знаходити та повідомляти про її осередки. Знищувати рослину механічно. Виривати амброзію з коренем не лише ефективно, а й приємно. Це один з найпростіших методів боротьби з нею. Скошувати зарості амброзії двічі за сезон: у період до цвітіння та за місяць після цього.

Не можна косити її у травні-червні та у посушливий період без поливу.

Та треба дивитися масштабно. Щоб амброзія не захоплювала Україну далі, треба відновити рослинний покрив там, де він знищений чи пошкоджений: на ділянках вздовж будівництв нових автодоріг, пустирях тощо.

Як вберегти себе

На жаль, сподіватися на знищення амброзії не можна, адже наразі в Україні триває важливіша боротьба. Тому слід подумати про індивідуальних захист від рослини.

Передовсім треба обмежити контакт з пилком у час масового цвітіння. У цьому допоможуть респіратори та медичні маски, а також уникання місць зі значними заростями амброзії: пустирі, будівельні майданчики, узбіччя доріг та залізниць.

Коли ти подорожуєш ландшафтами, краще зачиняти вікна в авто та не допускати потрапляння пилку. А у періоди найвищої концентрації пилку варто навіть зачинити вікна помешкання.

Хоча амброзія найбільший ворог алергіків, реакція може бути не лише на неї. Читай, що цвіте у серпні й на шо крім амброзії може бети алергія.

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