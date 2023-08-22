Здоров'я та краса

Підступна кочівниця, яка заважає жити: звідки родом і як поширилася амброзія в Україні

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 22 Серпня 2023, 15:00
амброзія
Фото: Pixabay

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