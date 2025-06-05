Київ проти трави: чому у столиці досі скошують рослини та чим це загрожує флорі

Фото Unsplash Два роки тому у Києві вирішили частково відмовитися від косіння трави у парках, скверах і ділянках біля шосе. У 2024 році Київ Цифровий провів опитування щодо ставлення до киян до зарослих газонів. 66% людей виступили за зменшення обсягів скошеної трави. Цьогоріч, на третій рік експерименту, міська влада вирішила розширити список ділянок, де трава продовжуватиме рости, проте у цьому переліку немає прибудинкових територій. УП.Життя розпитали Київзеленбуд, які ділянки не підпадають під скошування та що вже стало зрозуміло в рамках експерименту. Де скошеної трави стане менше і чому У 2024 році влада Києва вирішила не чіпати траву на 60 різних ділянках площею 127,94 га. У 2025 році їх стане більше, а саме 76 ділянок площею 207,80 га. У переліку передусім парки, сквери та ділянки біля шосе. Нині лідирує Оболонський район. Біля багатьох ділянок ставлять таблички, які повідомляють про економію ресурсів та сприятливе середовище для запилювачів. — Відмова від косіння — це свідомий крок до сталого розвитку міста. Нескошені ділянки допомагають зберігати вологу в ґрунті, запобігати ерозії, створювати природну ізоляцію від спеки, особливо в умовах змін клімату, — повідомили у Київзеленбуді. А ще висока трава допомагає знижувати температуру під час спеки. Проте повністю відмовитися від косіння трави не можуть через санітарні й безпекові причини. Unsplash Перша з них — це захист від кліщів, адже нескошена трава — ідеальне місце для їхнього розмноження. Друга причина — це профілактика пожеж, бо суха трава легко займається, а її скошування запобігає швидкому поширенню вогню. До того ж у такий спосіб борються з небезпечними бур’янами: амброзією полинолистою, борщівника Сосновського, сон-трави, нетреби, повійки. Читати на тему Коли цвіте амброзія, і що робити при алергії Коли в Україні цвіте амброзія: читай у матеріалі. Чому скошення трави шкодить флорі Старший викладач кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди Юрій Бенгус впевнений, що надмірне скошування трави може сприяти поширенню амброзії. За його словами, амброзія — “прибулець” з тепліших районів, який проростає пізніше українських трав. Якщо на поверхні землі ростуть наші лучні трави, то для амброзії не залишається місця. Unsplash — Але коли старанні косарі активно скошують весняні трави, амброзія каже: “Дякую, що звільнили для мене місце”. Таким чином вона поширюється все більше і більше. Також скошення трави зменшує біорізноманіття. У таких умовах залишаються лише кілька видів злаків та майже немає комах, зокрема бджіл та джмелів. Їм просто немає чого збирати на злаках. А ще ми розповідали, звідки взялася амброзія на території України та чим вона небезпечна. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Київ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter