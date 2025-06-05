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Київ проти трави: чому у столиці досі скошують рослини та чим це загрожує флорі

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Червня 2025, 12:00
Київ проти трави: чому у столиці досі скошують рослини та чим це загрожує флорі
Фото Unsplash

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