В мире развеваются наши флаги! Позитивные новости апреля 2024 — достижения спорта, культуры, страны

Апрель, кажется, прошел быстрее, чем мы успели моргнуть. Но за этот месяц было немало новостей — как тревожных, так и позитивных. Наши флаги развевались во всем мире, ведь украинцы просто разрывали политические, спортивные и культурные арены.
Вікна-Новини собрали для тебя позитивные новости апреля, которые ты мог/могла пропустить. Читай эту приятную подборку и сделай свой день лучше.
Об этом сообщил главнокомандующий Сырский. Воины ВСУ смогли продвинуться из Велетенского и установить контроль.
Омбудсмен рассказал о возвращении семей из Запорожской и Херсонской областей, а также из города Голая Пристань. Дети стали свидетелями ужасов оккупации и российского мародерства.
В апреле было действительно жарко в некоторых российских городах! И речь здесь не о погоде. Удары дронами произошли в Энгельсе, Ейске, Морозовске, на Кубани, в Джанкое, в Московской области, в Самаре и других городах.
В апреле удалось уничтожить малый ракетный корабль Серпухов и судно Коммуна. Также были уничтожены несколько вертолетов, и упал вражеский истребитель Ту-22М3.
В Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект 9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом. Теперь он ждет второго чтения. Все произошло довольно оперативно, когда военный Павел Петриченко поднял вопрос о лудомании среди украинских защитников. К сожалению, Павел не увидит изменений, которых хотел достичь, воин погиб в Донецкой области 15 апреля. Но его дела будут жить, а побратимы — обязательно отомстят.
Владимир Зеленский также подписал закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. По закону военные смогут лечиться за границей до 12 месяцев без необходимости проходить ВЛК каждые четыре месяца, получать одноразовый отпуск во время рождения ребенка, свободно выражаться в медиа и соцсетях.
2 апреля в Нидерландах прошла конференция Восстановление справедливости для Украины, где 44 страны призвали создать специальный трибунал. Трибуналом хотят привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в Украине. Соответствующий документ был подписан в тот же день.
Студенты 18-22 лет, которые учатся на бакалавриате на дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления), смогут становиться участниками программ академической мобильности.
Фильм режиссера Олеся Санина Довбуш получил Гран-при на международном кинофестивале Птах в Великобритании. Также на фестивале отметили и другие украинские фильмы, режиссеров и актеров.
Дарья Билодид стала чемпионкой Европы по дзюдо. Это ее первое “золото” после смены весовой категории.
Украинец Илья Ковтун завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Баку. Спортсмен стал лучшим на брусьях. Также он завоевал две золотые медали на чемпионате Европы в Римини.
Элина Свитолина обыграла Жаклин Кристиан во втором матче Украина — Румыния на Кубке Билли Джин Кинг.
Альпинистка Ирина Галай покорила вершину Аннапурны. Ирина раньше стала первой украинкой, покорившей Эверест. В этот раз она решила посвятить восхождение украинским защитницам.
Пострадавшая от удара по Краматорску 13-летняя Яна Степаненко во время Бостонского марафона смогла собрать 615 тыс. грн на спортивный протез для военного.
Литва предложила передать оборудование закрытых ТЭС Украине.
Кроме этого, в апреле Украина наконец-то получила долгожданную помощь от иностранных партнеров: Швейцарии, США, Дании, Еврокомиссии, Нидерландов, Литвы, Латвии, анонсы помощи от Великобритании, Финляндии и Канады.
ЕС начал работу над четырнадцатым пакетом санкций против России.
Команда подростков одержала победу на международном хакатоне Teens in AI. Это ученики лицея КПИ имени И. Сикорского, которые представили проект ConnectAbility. Разработанное приложение на базе ИИ должно помогать изучать и понимать жестовую речь. Украинцы впервые приняли участие в хакатоне и одержали там победу.
Такую акцию проводил Vivat вместе с БФ Гуркит. Украинцы принесли 110 тонн книг на русском, которые превратили в 460 тыс. грн. За них купили пикапы для наших защитников.
За время полномасштабной войны количество украинцев, которые читают постоянно, существенно возросло. В нашем материале мы подробно рассказали о том, как чтение помогает преодолевать тревогу, что читают украинцы и как выросли продажи книжных магазинов. Читай материал по этой ссылке.
Рейтинг составил IQAir World Air Quality Report 2023. Киев поднялся на 22-е место с 26-го. На улучшение качества воздуха повлияла война — не работают многие предприятия, уменьшилось количество автомобилей в столице. В КГГА добавили, что в прошлом году киевляне почти 90% времени дышали чистым воздухом.
Рейтинг 30 до 30 от Forbes в этом году более чем на треть занят украинцами. 11 украинцев отметили в сфере медиа и маркетинга, социальных изменениях, технологиях, спорте и играх, а также в категории финансов.
Это список 1500 лучших учреждений высшего образования. Университеты оценивают по академической репутации, цитируемости представителей, количеству преподавателей и студентов, результатам трудоустройства, влиянию и т.д.
В список попали КНУ, ХНУ им. Каразина, Киевский, Харьковский и Львовский политехнические институты, СумГУ, Киево-Могилянская академия, ОНУ им. Мечникова, ЛНУ, ХНУРЭ, НУБИП.
Лента от расследователей The Kyiv Independent получила награду IRE. Награждение состоится летом в Калифорнии. Фильм рассказывает о механизмах похищения украинских детей и депортации их в Россию.
Позитивных новостей никогда не бывает слишком много! Так что читай, как эстонский депутат едет на велосипеде в Киев 1700 км, чтобы собрать деньги для ВСУ.
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