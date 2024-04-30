У світі майорять наші прапори! Позитивні новини квітня 2024 — досягнення спорту, культури, країни

Квітень, здається, минув швидше, ніж ми кліпнули. Та за цей місяць було чимало новин, як тривожних, так і позитивних. Наші стяги майоріли в усьому світі, адже українці просто розривали політичні, спортивні та культурні арени.

Вікна-Новини зібрали для тебе позитивні новини квітня, які ти міг/могла пропустити. Читай цю приємну добірку та зроби свій день трохи кращим.

Позитивні новини квітня 2024

На Херсонщині звільнили острів Нестрига

Про це повідомив головнокомандувач Сирський. Воїни ЗСУ змогли просунутися з Велетенського та встановити контроль.

Зараз також дивляться

Додому з окупації змогли повернутися ще дев’ятеро дітей з родинами.

Омбудсман розповів про повернення родин із Запорізької та Херсонської областей, а також з міста Гола Пристань. Діти стали свідками жахів окупації та російського мародерства.

Атаки на російські НПЗ та аеродроми

У квітні було справді спекотно в деяких російських містах! І йдеться тут не про погоду. Удари дронами відбулися в Енгельсі, Єйську, Морозовську, на Кубані, у Джанкої, у Московській області, у Самарі та інших містах.

Знищення ворожих кораблів

У квітні вдалося знищити малий ракетний корабель Сєрпухов та судно Комуна. Також були знищені кілька гелікоптерів, і впав ворожий винищувач Ту-22М3.

Закони для військових

У Верховній Раді підтримали у першому читанні законопроект 9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом. Тепер він чекає на друге читання. Усе відбулося доволі оперативно, коли військовий Павло Петриченко порушив питання про лудоманію серед українських захисників. На жаль, Павло не побачить змін, яких хотів досягти, воїн загинув на Донеччині 15 квітня. Та його справи житимуть, а побратими — обов’язково помстяться.

Володимир Зеленський також підписав закон про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. За ним військові зможуть лікуватися за кордоном до 12 місяців без потреби проходити ВЛК кожні чотири місяці, отримувати одноразову відпустку під час народження дитини, можливість вільно висловлюватись у медіа та соцмережах.

44 країни підписали документ про створення спецтрибуналу для РФ

2 квітня у Нідерландах відбулася конференція Відновлення справедливості для України, де 44 країни закликали створити спеціальний трибунал. Трибуналом хочуть притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в Україні. Відповідний документ був підписаний того ж дня.

КМУ дозволив деяким студентам тимчасово виїжджати за кордон

Студенти 18-22 років, які навчаються на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування), зможуть ставати учасниками програм академічної мобільності.

Довбуш здобув Гран-прі на фестивалі Птах

Фільм режисера Олеся Саніна Довбуш здобув Гран-прі на міжнародному кінофестивалі Птах у Великій Британії. Також на фестивалі відзначили й інші українські фільми, режисерів та акторів.

Спортивні досягнення українців

Дар’я Білодід стала чемпіонкою Європи з дзюдо. Це її перше “золото” після зміни вагової категорії.

Українець Ілля Ковтун завоював золоту медаль на етапі Кубка світу в Баку. Спортсмен став найкращим на брусах. Також він виборов дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Ріміні.

Еліна Світоліна обіграла Жаклін Крістіан у другому матчі Україна — Румунія на Кубку Біллі Джин Кінг.

Альпіністка Ірина Галай підкорила вершину Аннапурна. Ірина раніше стала першою українкою, яка підкорила Еверест. Цього разу вона вирішила присвятити сходження українським захисницям.

13-річна Яна Степаненко, яка постраждала від удару по Краматорську, під час Бостонського марафону змогла зібрати 615 тис. грн на спортивний протез для військового.

Допомога від партнерів

Литва запропонувала передати обладнання із закритих ТЕС Україні.

Крім цього, у квітні Україна нарешті отримала довгоочікувану допомогу від іноземних партнерів: Швейцарії, США, Данії, Єврокомісії, Нідерландів, Литви, Латвії, анонси допомоги від Великої Британії, Фінляндії та Канади.

​​ЄС розпочав роботу над чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії.

Українці перемогли на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту

Команда підлітків здобула перемогу на міжнародному хакатоні Teens in AI. Це учні ліцею КПІ імені І. Сікорського, які представили проект ConnectAbility. Розроблений застосунок на базі ШІ має допомагати вивчати та розуміти жестову мову. Українці вперше взяли участь у хакатоні, та здобули там перемогу.

Українці здали на макулатуру 110 тонн книг російською та придбали на ці гроші два пікапи для ЗСУ

Таку акцію проводила книгарня Vivat разом з БФ Гуркіт. Українці принесли 110 тонн книг російською, які перетворили на 460 тис. грн. За них купили пікапи для наших захисників.

Українці стали більше читати!

За час повномасштабної війни кількість українців, які читають постійно, суттєво зросла. У нашому матеріалі ми детально розповіли про те, як читання допомагає долати тривогу, що читають українці і як зросли продажі книгарень. Читай матеріал за цим посиланням.

Проект української фотографки Юлії Кочетової переміг у World Press Photo 2024

Серія робіт української фотографки Олени Гром здобула перемогу на міжнародній премії Fine Art Photography Awards 2024

Українські кіберспортсмени з команди NAVI перемогли на першому чемпіонаті світу з Counter-Strike 2

Читати на тему Надя Дорофєєва та Міша Лебіга на благодійному стрімі зібрали понад 5 млн грн — куди підуть кошти Українські зірки побили рекорд вітчизняного Twitch та зібрали кошти для полку Азов і постраждалих внаслідок удару по Чернігову.

Київ увійшов до топ-30 столиць світу з найчистішим повітрям

Рейтинг склав IQAir World Air Quality Report 2023. Київ піднявся на 22 місце з 26-го. На покращення якості повітря вплинула війна — не працюють багато підприємств, зменшилася кількість авто в столиці. У КМДА додали, торік кияни майже 90% часу дихали чистим повітрям.

До лідерів Європи у різних сферах увійшли 11 українців

Відзнака 30 до 30 від Forbes цьогоріч на понад третину зайнята українцями. 11 українців відзначили у сферах медіа та маркетингу, соціальних змінах, технологіях, спорті та іграх, а також у категорії фінансів.

11 українських вишів потрапили у світовий рейтинг QS World University Rankings

Це перелік 1500 найкращих закладів вищої освіти. Університети оцінюють за академічною репутацією, цитованістю представників, кількістю викладачів та студентів, результатами працевлаштування, впливом тощо.

До переліку потрапили КНУ, ХНУ ім. Каразіна, Київський, Харківський та Львівський політехнічні інститути, СумДУ, Києво-Могилянська академія, ОНУ ім. Мечникова, ЛНУ, ХНУРЕ, НУБІП.

Стрічка Uprooted/Діти для Путіна здобула нагороду у галузі журналістських розслідувань

Стрічка від розслідувачів The Kyiv Independent здобула нагороду IRE. Нагородження відбудеться влітку у Каліфорнії. Фільм розповідає про механізми викрадення українських дітей та депортації їх до Росії.

Позитивних новин ніколи не буває забагато! Тож читай, як естонський депутат їде велосипедом до Києва 1700 км, щоб зібрати кошти для ЗСУ.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.