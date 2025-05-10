Регистрируй любимца в ЦНАП: в Киеве заработает новая услуга для владельцев животных

Фото Pexels С 12 мая 2025 года во всех Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) Киева станет доступна услуга регистрации домашних животных. Регистрация является обязательной для собак, а для кошек — по желанию владельца. Об этом сообщается на Официальном портале Киева.Зачем нужна регистрация? Регистрация домашних животных в ЦНАП вводится для повышения безопасности животных и жителей города. В случае потери животного наличие регистрационных данных значительно увеличивает шансы на его возвращение домой. Кроме того, учет домашних животных помогает городским властям эффективнее планировать развитие инфраструктуры и контролировать соблюдение ветеринарно-санитарных норм. Как происходит регистрация? Для регистрации домашнего животного владельцу необходимо обратиться в ближайший ЦНАП и предоставить: Заполненную форму №1, которую можно получить непосредственно в ЦНАП Квитанцию об оплате услуги: после успешной регистрации животному будет присвоен уникальный номер, а владельцу выдадут регистрационное удостоверение. При наличии рекомендуется также предоставить копию ветеринарного паспорта животного с отметками о прививках. Читать по теме Электронные ветпаспорта в Дії: в правительстве рассказали об изменениях для хозяев животных Документы твоей собаки в Дія? Какие нововведения готовят для хозяев? Стоимость услуги Сама процедура регистрации является бесплатной, однако необходимо оплатить изготовление жетона. Ориентировочная стоимость составляет 35 грн для кошек и 45 грн для собак (цены за 2019 год, актуальную стоимость следует уточнить в ЦНАП). Преимущества регистрации в ЦНАП: Удобство и доступность благодаря разветвленной сети ЦНАП. Повышение безопасности домашних питомцев. Официальное подтверждение права собственности на животное. Помощь городу в эффективном планировании городской инфраструктуры. Где найти ближайший ЦНАП? Адреса и контакты всех ЦНАП Киева можно найти на официальном веб-портале или на сайте Киевской городской государственной администрации. Регистрация домашних животных в ЦНАП Киева — это важный и удобный сервис, который поможет обеспечить безопасность ваших любимцев и будет способствовать развитию города. Напомним, в Украине работает Единый реестр домашних животных. Обязательно ли регистрировать своего пушистика там — узнай по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Киев, Животные, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter