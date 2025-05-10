Регистрируй любимца в ЦНАП: в Киеве заработает новая услуга для владельцев животных

С 12 мая 2025 года во всех Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) Киева станет доступна услуга регистрации домашних животных.

Регистрация является обязательной для собак, а для кошек — по желанию владельца.

Об этом сообщается на Официальном портале Киева.

Зачем нужна регистрация?

Регистрация домашних животных в ЦНАП вводится для повышения безопасности животных и жителей города.

В случае потери животного наличие регистрационных данных значительно увеличивает шансы на его возвращение домой.

Кроме того, учет домашних животных помогает городским властям эффективнее планировать развитие инфраструктуры и контролировать соблюдение ветеринарно-санитарных норм.

Как происходит регистрация?

Для регистрации домашнего животного владельцу необходимо обратиться в ближайший ЦНАП и предоставить:

Заполненную форму №1, которую можно получить непосредственно в ЦНАП Квитанцию об оплате услуги: после успешной регистрации животному будет присвоен уникальный номер, а владельцу выдадут регистрационное удостоверение. При наличии рекомендуется также предоставить копию ветеринарного паспорта животного с отметками о прививках.

Стоимость услуги

Сама процедура регистрации является бесплатной, однако необходимо оплатить изготовление жетона.

Ориентировочная стоимость составляет 35 грн для кошек и 45 грн для собак (цены за 2019 год, актуальную стоимость следует уточнить в ЦНАП).

Преимущества регистрации в ЦНАП:

Удобство и доступность благодаря разветвленной сети ЦНАП.

Повышение безопасности домашних питомцев.

Официальное подтверждение права собственности на животное.

Помощь городу в эффективном планировании городской инфраструктуры.

Где найти ближайший ЦНАП?

Адреса и контакты всех ЦНАП Киева можно найти на официальном веб-портале или на сайте Киевской городской государственной администрации.

Регистрация домашних животных в ЦНАП Киева — это важный и удобный сервис, который поможет обеспечить безопасность ваших любимцев и будет способствовать развитию города.

Напомним, в Украине работает Единый реестр домашних животных. Обязательно ли регистрировать своего пушистика там — узнай по ссылке.

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