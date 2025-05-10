Реєструй улюбленця у ЦНАП: у Києві запрацює нова послуга для власників тварин

Фото Pexels З 12 травня 2025 року у всіх Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва стане доступна послуга реєстрації домашніх тварин. Реєстрація є обов’язковою для собак, а для котів — за бажанням власника. Про це повідомляється на Офіційному порталі Києва.Навіщо потрібна реєстрація? Реєстрація домашніх тварин у ЦНАП запроваджується для підвищення безпеки тварин та мешканців міста. У разі втрати тварини, наявність реєстраційних даних значно збільшує шанси на її повернення додому. Крім того, облік домашніх тварин допомагає міській владі ефективніше планувати розвиток інфраструктури та контролювати дотримання ветеринарно-санітарних норм. Як відбувається реєстрація? Для реєстрації домашньої тварини, власнику необхідно звернутися до найближчого ЦНАП та подати: Заповнену форму №1, яку можна отримати безпосередньо в ЦНАПі. Квитанцію про оплату послуги: після успішної реєстрації тварині буде присвоєно унікальний номер, а власнику видадуть реєстраційне посвідчення. За наявності, рекомендується також надати копію ветеринарного паспорта тварини з відмітками про щеплення. Читати на тему Електронні ветпаспорти у Дії: в уряді розповіли про зміни для власників тварин Документи твого собаки у Дії? Які нововведення готують для власників тварин? Вартість послуги Сама процедура реєстрації є безкоштовною, проте необхідно сплатити за виготовлення жетона. Орієнтовна вартість становить 35 грн для котів та 45 грн для собак (ціни станом на 2019 рік, актуальну вартість слід уточнити в ЦНАП). Переваги реєстрації у ЦНАП: Зручність та доступність завдяки розгалуженій мережі ЦНАПів. Підвищення безпеки домашніх улюбленців. Офіційне підтвердження права власності на тварину. Допомога місту в ефективному плануванні міської інфраструктури. Де знайти найближчий ЦНАП? Адреси та контакти усіх ЦНАПів Києва можна знайти на офіційному вебпорталі або на сайті Київської міської державної адміністрації. Реєстрація домашніх тварин у ЦНАП Києва — це важливий та зручний сервіс, який допоможе забезпечити безпеку ваших улюбленців та сприятиме розвитку міста. Нагадаємо, в Україні працює Єдиний реєстр домашніх тварин. Чи обов’язково реєструвати свого пухнастика там — дізнайся за лінком.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Київ, Тварини, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter