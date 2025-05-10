Реєструй улюбленця у ЦНАП: у Києві запрацює нова послуга для власників тварин

З 12 травня 2025 року у всіх Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва стане доступна послуга реєстрації домашніх тварин.

Реєстрація є обов’язковою для собак, а для котів — за бажанням власника.

Про це повідомляється на Офіційному порталі Києва.

Навіщо потрібна реєстрація?

Реєстрація домашніх тварин у ЦНАП запроваджується для підвищення безпеки тварин та мешканців міста.

У разі втрати тварини, наявність реєстраційних даних значно збільшує шанси на її повернення додому.

Крім того, облік домашніх тварин допомагає міській владі ефективніше планувати розвиток інфраструктури та контролювати дотримання ветеринарно-санітарних норм.

Як відбувається реєстрація?

Для реєстрації домашньої тварини, власнику необхідно звернутися до найближчого ЦНАП та подати:

Заповнену форму №1, яку можна отримати безпосередньо в ЦНАПі. Квитанцію про оплату послуги: після успішної реєстрації тварині буде присвоєно унікальний номер, а власнику видадуть реєстраційне посвідчення. За наявності, рекомендується також надати копію ветеринарного паспорта тварини з відмітками про щеплення.

Вартість послуги

Сама процедура реєстрації є безкоштовною, проте необхідно сплатити за виготовлення жетона.

Орієнтовна вартість становить 35 грн для котів та 45 грн для собак (ціни станом на 2019 рік, актуальну вартість слід уточнити в ЦНАП).

Переваги реєстрації у ЦНАП:

Зручність та доступність завдяки розгалуженій мережі ЦНАПів.

Підвищення безпеки домашніх улюбленців.

Офіційне підтвердження права власності на тварину.

Допомога місту в ефективному плануванні міської інфраструктури.

Де знайти найближчий ЦНАП?

Адреси та контакти усіх ЦНАПів Києва можна знайти на офіційному вебпорталі або на сайті Київської міської державної адміністрації.

Реєстрація домашніх тварин у ЦНАП Києва — це важливий та зручний сервіс, який допоможе забезпечити безпеку ваших улюбленців та сприятиме розвитку міста.

Нагадаємо, в Україні працює Єдиний реєстр домашніх тварин. Чи обов’язково реєструвати свого пухнастика там — дізнайся за лінком.

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