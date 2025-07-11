Наступление на Днепропетровщину: в ГУР объяснили истинную цель РФ

Россиия планирует расширить свою наступательную операцию, пытаясь прорваться на территорию Днепропетровской области. Главная цель врага на этом направлении — создать буферную зону глубиной до 10 километров.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Bloomberg 11 июля.

По словам Буданова, этот план является частью более широкой стратегии Кремля, которая дополняет уже существующие операции.

Так, в прошлом месяце российские войска вошли в Сумскую область для создания там буферной зоны. В то же время враг достигает незначительных успехов на востоке, в частично оккупированной Донецкой области, и продолжает попытки продвинуться на юге, в Запорожской области.

— У российских войск есть политическая цель заявить о том, что они вошли в Днепропетровскую область, и задача создать еще одну буферную зону глубиной до 10 километров, — сказал чиновник.

Он назвал нереальным захват Россией всей территории Донецкой области до конца 2025 года. По его словам, вход в Днепропетровскую область для россиян имеет прежде всего политическую цель — заявить о своем присутствии в еще одном регионе Украины.

Международная поддержка и разведка

На фоне этих угроз Кирилл Буданов высоко оценил сотрудничество с западными партнерами, назвав его превосходным. Он подчеркнул, что Украина зависит от США в вопросах раннего предупреждения о ракетных запусках и доступа к спутниковым снимкам, и не видит никаких признаков прекращения этого взаимовыгодного сотрудничества.

Глава ГУР также сообщил, что в ближайшее время ожидается поставка дополнительных систем ПВО.

Отдельно он призвал союзников усилить внимание к человеческой разведке — шпионским сетям, которые, по его мнению, были похоронены в Европе в пользу технических средств.

— Никто не будет обсуждать и планировать операцию по мобильному телефону, — подчеркнул Буданов.

Роль союзников РФ и воздушный террор

Эффективность российских наступлений в значительной степени зависит от внешних поставок. Буданов отметил, что КНДР обеспечивает до 40% артиллерийских боеприпасов, которые Россия использует на фронте.

Параллельно Россия усилила воздушные атаки. Рекордным стал запуск 728 дронов 9 июля. По данным ООН, в июне было зафиксировано наибольшее за три года количество жертв среди гражданского населения: 232 человека погибли и 1343 получила ранения.

Ранее мы писали, что именно летнее наступление нанесло вражеской армии наибольшие потери от начала вторжения. По подсчетам журналистов, с 1 мая по начало июля Россия потеряла около 31 тысячи военных только погибшими.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!