Наступ на Дніпропетровщину: у ГУР пояснили справжню мету РФ

Росія планує розширити свою наступальну операцію, намагаючись прорватися на територію Дніпропетровської області. Головна мета ворога на цьому напрямку — створити буферну зону глибиною до 10 кілометрів.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Bloomberg 11 липня.

За словами Буданова, цей план є частиною ширшої стратегії Кремля, що доповнює вже наявні операції.

Так, минулого місяця російські війська увійшли до Сумської області для створення там буферної зони. Водночас ворог досягає незначних успіхів на сході, у частково окупованій Донецькій області, та продовжує спроби просунутися на півдні, в Запорізькій області.

— Російські війська мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли до Дніпропетровської області та мають завдання створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів, — сказав посадовець.

Він назвав нереальним захоплення Росією всієї території Донецької області до кінця 2025 року. За його словами, вхід до Дніпропетровської області для росіян має насамперед політичну мету — заявити про свою присутність у ще одному регіоні України.

Міжнародна підтримка та розвідка

На тлі цих загроз Кирило Буданов високо оцінив співпрацю з західними партнерами, назвавши її чудовою. Він підкреслив, що Україна залежить від США у питаннях раннього попередження про ракетні запуски та доступу до супутникових знімків, і не бачить жодних ознак припинення цієї взаємовигідної співпраці.

Очільник ГУР також повідомив, що найближчим часом очікується постачання додаткових систем ППО.

Окремо він закликав союзників посилити увагу до людської розвідки — шпигунських мереж, які, на його думку, були поховані в Європі на користь технічних засобів.

— Ніхто не обговорюватиме та плануватиме операцію на мобільному телефоні, — наголосив Буданов.

Роль союзників РФ та повітряний терор

Ефективність російських наступів значною мірою залежить від зовнішніх постачань. Буданов зазначив, що КНДР забезпечує до 40% артилерійських боєприпасів, які Росія використовує на фронті.

Паралельно Росія посилила повітряні атаки. Рекордним став запуск 728 дронів 9 липня.

За даними ООН, у червні було зафіксовано найбільшу за три роки кількість жертв серед цивільного населення: 232 людини загинули та 1343 отримали поранення.

Головне фото: Facebook.

Раніше ми писали, що саме літній наступ завдав ворожій армії найбільших втрат від початку вторгнення. За підрахунками журналістів, із 1 травня до початку липня Росія втратила близько 31 тисячі військових лише загиблими.

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