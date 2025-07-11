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Наступ на Дніпропетровщину: у ГУР пояснили справжню мету РФ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 11 Липня 2025, 17:00
Наступ на Дніпропетровщину: у ГУР пояснили справжню мету РФ

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