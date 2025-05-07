Наступает вечер и ты выпиваешь: Руся Данилкина откровенно о проблемах с алкоголем

Ветеранка войны Руся Данилкина с позывным Сима известна публичным обсуждением проблем военных с ампутацией. В своих соцсетях она одолевает стигму и показывает, что люди с потерей конечности могут жить насыщенной и активной жизнью.

Но принятию новой действительности предшествовал депрессивный эпизод, во время которого Руся обратилась к алкоголю. Об этом она откровенно рассказала в программе Дачний двіж Рамины Эсхакзай.

Что Руся поняла для себя и как смогла отказаться от этой привычки — собрали самое интересное.

Руся Данилкина о проблемах со спиртным

По словам ветеранки, она никогда раньше не говорила об этом и не может сказать, что стыдилась этого факта. Но добавляет, что действительно имела проблемы с алкоголем.

Мне казалось, что я все контролирую, а в один вечер я поняла, что не контролирую. Когда наступает вечер, ты выпиваешь. Я увидела несколько примеров военных, полностью пошедших в алкоголь с головой. И тогда я поняла, что такой жизни не хочу.

Это произошло сразу после лечения, когда Руся уже встала на протез. Хотя она уже начала процесс реабилитации, говорит, что первичное протезирование очень тяжелое. Место, куда надевают протез, преет и натирает, поэтому к этому непросто привыкнуть.

— Ты словно готов жить, как на заряде, но наступает вечер, ты снимаешь протез, смотришь на свои ноги и понимаешь, что это ужас. Уже сейчас я могу поставить камеру и показать свои слезы. Тогда это было для меня по-другому: я что, поставлю телефон и буду плакать?

Девушка добавляет, что статус несокрушимой Руси, под которым ее знают украинцы, заставлял ее держаться и идти дальше. Но вечером она снова чувствовала истощение.

Я думала: может, безразлично все это, в принципе, я могу погибнуть в любой момент в Украине, меня могут убить. Может, я сейчас попытаюсь послать все, выдохнуть и впервые в жизни сделать фокус на себе.

Ее психологическое состояние восстановилось лишь через четыре месяца, однако и тогда она не испытывала удовольствия от ранее нравившихся вещей. Потому Руся решила больше не обращать внимание ни на кого и переключить внимание на свои потребности.

— Важно, как я себя чувствую. Мне все равно, кто и что говорит. Этот момент ранения изменил мою жизнь не в физическом плане, а в том, что я впервые начала замечать себя, а не кого-то другого.

Людям, которые сейчас пытаются заглушить депрессию алкоголем, Руся напоминает: никто не поможет и не отнимет алкоголь, кроме них самих.

— Что бы человеку ни говорили, сколько поддержки он бы не получал, если он не сделает выбор самостоятельно, что хочет видеть дальше в жизни, ему никто не поможет.

О том, как предупредила зависимость от лекарств

Руся также отметила, что с самого начала решила не пить обезболивающие и терпеть боль, понимая, что они провоцируют привыкание.

— Я понимала, что становлюсь зависима. Мне так больно, что я уже начинаю нервничать без таблеток. Мой брат очень многое об этом читал и мы сразу понимали, что если не взять ситуацию под контроль, то будет ужасная зависимость.

Она начала работать с психологом, чтобы контролировать свою боль.

— Мне важно научиться договариваться с ногой. Поскольку у меня ампутация, мне очень легко приподнять ногу и обнять ее. Я обнимала ее ночью в постели.

Я с ней разговаривала. Тебе так плохо, что ты с ней разговариваешь и говоришь: “Давай, переставай болеть, мы же с тобой друзья, мы уже приняли друг друга”.

Через четыре дня после ранения с ней впервые произошла паническая атака. Тогда Руся была в палате в одиночестве.

— Так ужасно мне не было никогда. Я боялась оставаться в одиночестве, мне было супер страшно, потому что мысли тебя сжирают. Я отрекалась от своей жизни, и я полностью осознанно говорила своим родным, что я не хочу жить. Я не вижу смысла.

Раньше мы делились мнениями Руси о том, как не сдаваться, несмотря на все жизненные проблемы.

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