Выбрала сложный путь — попробовать жить: ветеранка Руся Данилкина о том, как не сдаваться

Руся Данилкина — настоящий пример несокрушимой украинской защитницы, ведь уж в очень юном возрасте столкнулась с немалым количеством испытаний. Но, несмотря ни на что, она продолжает вдохновлять своим примером.

В 18 лет Руслана пошла добровольцем на войну. Как оператор-связная передавала собратьям координаты расположения оккупантов вплоть до февраля 2023 года.

Но в один день ее жизнь изменилась навсегда. Автомобиль, в котором ехала защитница, попал под обстрел, поэтому Руслана чуть не погибла и потеряла ногу.

После этого защитнице пришлось пройти пять сложных операций и протезирования. Но, несмотря на эти вызовы, которые бы не хотелось, чтобы вообще кто-то проживал, Руслана не только не сдается, но и стремится давать достойный пример людям с подобными историями. Во время съемок шоу єПитання на Новом канале ветеранка поделилась советами, как после пережитой трагедии не потерять веру в себя и продолжать жить дальше.

На своем опыте еще в начале лечения я поняла для себя, что у меня есть два пути: более легкий — закрыться в себе от внешнего мира и сдаться, или выбрать сложнее путь — попробовать жить.

Руся Данилкина осознала — жизнь больше никогда не будет такой, как раньше. Однако приняла решение попытаться пойти по этому пути несмотря на трудности.

Руся Данилкина о том, что помогло не сдаваться

Первый совет ветеранки касается наполнения каждого дня собственными смыслами и попытками научиться наконец-то понимать собственные желания. Это помогает услышать свои потребности и вовремя их удовлетворить.

Когда же это удастся сделать, будет легче выполнить следующий совет — замечать приятные мелочи и радоваться им.

Я научилась смотреть на все под другим углом, с большей благодарностью и восхищением.

Но вместе с тем важно осознать человеку в сложных жизненных обстоятельствах, что он не один. Даже если физически нет рядом важных для тебя людей, всегда найдется кто-нибудь, кто готов тебя поддержать.

Кроме того, Руслана говорит, что поэтому она и рассказывает свою историю, чтобы поддержать других и показать им, что они не одни оказались в такой ситуации, и с ней можно справиться.

Меня мотивирует то, что я могу вдохновлять и быть полезной для других. Я должна выходить на улицу и жить собственную жизнь, чтобы другие понимали и видели, что это возможно.

А когда рядом есть близкие, или кто-либо предлагает свою поддержку, не стоит отказываться от нее. Это не уменьшит твоей ценности как личности, как и сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут этого сделать.

Поэтому не стоит нервничать, когда близкие предлагают помощь. Ведь им было бы гораздо сложнее, если бы тебя у них не было.

А поддержка родных поможет также выполнить последний совет — дать себе шанс на новую и счастливую жизнь.

Мы не можем изменить прошлое, но можем повлиять на будущее.

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